Streng limitiert: BMW baut unverwechselbares E-Auto in Kleinserie

Der Mini wird elektrisch. Zugeben, das ist keine brandheiße Neuigkeit. Denn der Kleinwagen aus dem Hause BMW ist in der klassischen Ausführung bereits seit drei Jahren als emissionsfrei verkehrendes Auto erhältlich. Trotzdem gibt es jetzt kurz vor Frühlingsanfang spannende Neuigkeiten. Mini kündigt nämlich an, auch das Mini Cabriolet in einer Kleinserie als Elektroauto zu produzieren.

Mini Cabriolet Electric: Das Freiluft-Elektroauto

Ausgestattet mit Sportsitzen inklusive Sitzheizung und beheizbarem Sport-Lederlenkrad ist das Mini Cabriolet 3,85 Meter lang und mit einem Radstand von fast 2,50 Metern ausgestattet – bei einer Höhe von knapp 1,43 Metern. Außerdem wird im Innenraum des mit vier Sitzplätzen ausgestatteten Pkw viel Leder und eine Ambientebeleuchtung zu erleben sein. Hinzu kommen gelb abgesetzte Elemente; zum Beispiel am Start-Stopp-Knopf.

Innenraum des voll elektrischen MINI Cooper SE Cabrio.

Die Leistung gibt der Hersteller mit 135 kW (184 PS) an; bei einem maximalen Drehmoment von 270 Nm. Das erlaubt laut Herstellerangaben per Frontantrieb eine stufenlose Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,2 Sekunden. Alle wichtigen Informationen zeigt das vollelektrische Mini Cabriolet während der Fahrt nicht nur auf einem Bildschirm hinter dem Lenkrad, sondern auch auf einem Head-up-Display an. Unterwegs sind alle Frischluft-Fans auf 17 Zoll großen Rädern aus recyceltem Aluminium.

Bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h lässt sich das Textilverdeck vollelektrisch öffnen und schließen. Alternativ ist es auch möglich, das Dach in einer Schiebedach-Funktion zu verwenden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt. Den kombinierten Stromverbrauch gibt Mini mit 17,6 bis 15,4 kWh/100 km an, die elektrische WLTP-Reichweite mit 203 bis 232 Kilometer.

Das erste vollelektrische MINI Cooper SE Cabrio.

Mit den gleichen Werten ist der klassische Mini Cooper SE Electric unterwegs. Man kann deswegen davon ausgehen, dass die verbaute Batterie eine recht geringe Kapazität von knapp 33 kWh (brutto) bieten wird. Das erklärt dann auch die leider recht überschaubare Reichweite. Für die Langstrecke ist das Mini Cabrio weniger geeignet als für erfrischende Kurzausflüge in der Region.

Was kostet das elektrische Mini Cabrio (2023)?

Erhältlich ist das Mini Cooper SE Cabrio in Europa in einer limitierten Stückzahl von 999 Fahrzeugen. Eine Bestellung soll ab April in den Farben Schwarz und Weißsilber mit bronzefarbenen Zierelementen möglich sein. Zu einem Preis hat sich BMW in einer zugehörigen Medienmitteilung noch nicht geäußert. Er soll laut übereinstimmenden Medienberichten aber bei etwa 60.000 Euro liegen. Das ist für einen Kleinwagen ganz schön viel, unterstreicht aber den Premium-Charakter, den BMW mit dem Mini Cabrio unterstreichen möchte. Die Produktion findet in den Niederlanden statt.