Stiftung Warentest: Das sind die besten und günstigsten Fahrradlampen fürs E-Bike

Das E-Bike erobert seit einiger Zeit die Herzen vieler Radfahrer. Ein Elektromotor und ein Akku machen das Fahrrad somit beliebter denn je. Wie Tests aber zeigen, fehlt es den Elektrofahrrädern nicht selten an simplem Zubehör. So gehören Front- und Rücklicht nicht immer zum Lieferumfang. Das Gleiche gilt auch für das Fahrrad ohne Motor. Umgekehrt heißt das für viele Radfahrer: Wer im Dunkeln etwas sehen und selbst gesehen werden möchte, braucht Licht. Doch wie viel musst du für ein paar gute Lampen ausgeben?

Die Stiftung Warentest hat 13 Frontscheinwerfer und 6 Rücklichter für E-Bike und Fahrrad geprüft. Im Vordergrund des Tests standen Licht und Sicht, Handhabung und Haltbarkeit. Alle getesteten Lampen sind abnehm­bar und funktionieren mit Akku. Die Ergeb­nisse für Front­scheinwerfer reichen von „sehr gut“ bis „ausreichend“, von den sechs Rück­lichtern sind fünf gut.

Die beste und günstigste Lampe für Fahrrad und E-Bike

Testsieger im Bereich Vorderlicht ist das LS 760 I-Go Vision von Trelock. In jeder der drei Unterkategorien bekommt es die Note „sehr gut“. Somit ergibt sich auch eine Gesamtnote von 1,3. Auf höchster Stufe leuchtet die Lampe gut sechs Stunden. In viereinhalb Stunden ist sie wieder voll aufgeladen. Hinzu kommen eine minutengenaue Rest­leuch­tan­zeige und eine digi­tale Wasser­waage zur besseren Aus­richtung auf dem E-Bike. Das Manko: Du musst rund 94 Euro für die Lampe ausgeben.

Günstiger geht es mit dem Scheinwerfer Cateye GVolt50, der mit der Note „gut“ (2,0) den dritten Platz belegt. Die Lampe für E-Bike, Fahrrad und Co. kostet rund 40 Euro, leuchtet auf höchster Stufe dreieinhalb Stunden und ist leicht und kom­pakt. Dafür zeigt sie aber nur an, dass der Akku fast leer ist. Zudem leuchtet die Lampe bis zu 45 Meter weit und damit sogar fünf Meter weiter als der Testsieger.

Vom Prophete LED-Batteriescheinwerfer und dem Strahler XLC Sirius B40 rät die Stiftung Warentest ab. Beide Lampen schneiden mit der Note „ausreichend“ ab, da sie bei der Haltbarkeit durchfallen.

Rücklicht: So billig kann gut sein

Beim Rücklicht ist das Sigma Blaze der Testsieger. Die Lampe gibt es für rund 22 Euro. Sie hatte mit einer Leuchtdauer von knapp drei Stunden die höchste im Test und war zugleich die lichtstärkste Lampe. Das günstigste Rücklicht ist das „Axa Compactline USB LED Akku-Rücklicht“ und kostet aktuell rund 15 Euro. Nach gut einer Stunde Fahrt allerdings musst du vom E-Bike oder Fahrrad absteigen und die Lampe wieder aufladen.

Wer Licht braucht, muss keine 100 Euro ausgeben

Im Test der Stiftung Warentest zeigt sich, dass vor allem beim Vorderlicht teuer gleich besser ist. Doch wer nur selten Licht am Fahrrad benötigt oder ohnehin nur in der hell beleuchteten Stadt fährt, kann auch zu deutlich günstigeren Modellen greifen. Dieses Kombi auf Vorder- und Rücklicht etwa kostet weniger als 25 Euro. Bei Amazon hat das Fahrradlicht von Fischer fast 9.000 Bewertungen und 4,5 von 5 möglichen Sternen bei den Rezensionen. So viele Fahrrad- und E-Bike-Fahrer können sich also nicht irren. Und Batterien braucht man auch nicht, da die Lampen über USB einfach am Handy-Ladekabel aufgeladen werden können.

