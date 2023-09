Starke 93 Prozent Rabatt! Steam wirft zwei Topseller-Spiele raus

Die Nachteile bei Plattformen wie Steam liegen auf der Hand. Zum einen erhält man keinen physischen Datenträger. Zum anderen kauft man grundsätzlich nicht das Spiel oder den Film, sondern eine unbegrenzte Nutzungslizenz. Sollte der Anbieter die Rechte an dem Titel verlieren, gilt dies auch für die erworbene Lizenz. Andererseits lassen sich Spiele bei Steam gelegentlich zu besonders günstigen Preisen kaufen. Genau das ist aktuell wieder der Fall. Im Fokus stehen dabei zwei wahre Spieleklassiker, die Gamern auch heute noch viel Freude bereiten.

Steam schnürt Klassiker-Bundle

Aktuell lassen sich die beiden Spiele Portal und Portal 2 im Rahmen einer Aktion als Bundle für einen Bruchteil des Gesamtpreises erwerben. Legen sie normalerweise zusammen 19,50 Euro auf die Preiswaage, sind es derzeit 93 Prozent weniger und damit lediglich 1,46 Euro. Ein nahezu lächerlicher Kaufpreis, zumal sich die Games nach wie vor einer hohen Beliebtheit erfreuen. So fielen sowohl die lang- als auch die kurzfristig erstellten Bewertungen bei Steam mit jeweils zwischen 97 und 98 Prozent extrem positiv aus. Und das bei insgesamt über 410.000 Rezensionen.

Worum geht es in den beiden Portal-Spielen?

Beide Portal-Spiele stammen aus dem Hause Valve. Die Gamer schlüpfen dabei zunächst in die Rolle einer jungen Frau, die wortkarg versucht, sich in den Testparcours der Forschungseinrichtung Aperture Science Enrichment Center zu behaupten. Die Story spielt dabei grundsätzlich keine allzu wichtige Rolle. Was die Entwickler jedoch nicht daran hinderte, das Spiel mit viel Witz und Liebe zum Detail zu gestalten. Und dennoch: Im Vordergrund stehen die spannend gestalteten Level mit zahlreichen Rätseln. Das grundsätzliche Prinzip ist dabei recht simpel: Mit einer sogenannten Portal Gun lassen sich Portale an Wänden, Decken und Böden öffnen. Überquert man den Ereignishorizont, landet man am anderen Portalende. Hinzu kommen physikalische Gesetze, nicht portalfähige Flächen, Laser, Druckmechanismen und vieles mehr. In Kombination mit dem Portal-Mechanismus ist der Spielspaß praktisch vorprogrammiert (Wortspiel beabsichtigt).

Wer von dem Rabatt profitieren möchte, sollte sich beeilen. Denn es ist unklar, wie lange die Aktion noch anhält. Übrigens: Solltest du eines der Spiele bereits besitzen, führt der Kauf des Pakets dazu, dass du lediglich für das Spiel zahlst, das sich bis dato noch nicht in deinem Besitz befindet. Es wird dennoch der volle Bundlerabatt auf jedes der Produkte angewandt.