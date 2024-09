Staubsauger für die Stadt: Wie ein Roboter das Kippen-Problem lösen soll

Drei Jahre alt und aus Dänemark: Capra Robotics hat sich auf autonome Roboter spezialisiert und will mit einer Plattform und vielen unterschiedlichen Aufbauten Lösungen für Industrie und Kommunen bieten. Neben Transport-Robotern für unter anderem Metall- oder Nahrungsmittel-verarbeitende Betriebe hat man auch smarte Lösungen für Städte in petto. Unter anderem gibt es Roboter, die beispielsweise im Winter vereiste Gehwege streuen und solche, die die Stadt sauber halten sollen. Und den hat Capra Robotics auf der Digital X der Telekom in Köln präsentiert.

Das Zigaretten-Problem und die Roboter-Lösung

Viele Städte haben ein Problem mit herumfliegenden Zigarettenstummeln. Doch nicht nur die Optik leidet unter den abgebrannten Giftschleudern. Satte 4,5 Billionen Kippen werden jedes Jahr laut Capra Robotics weltweit weggeworfen. Davon landen 75 Prozent auf den Straßen und in der Natur. Der neue Roboter soll dem Herr werden. Dafür stattet der Hersteller die Grundplattform mit einem Staubsauger, GPS, WLAN, Bluetooth und einer SIM-Karte aus. Damit fährt der Roboter autonom durch die Stadt und sammelt die weggeworfenen Kippen ein.

Das Ganze funktioniert laut Capra Robotics mit einer Akkuladung beeindruckende 20 Stunden lang. Danach muss der Saubermann wieder an die Steckdose. Auf seinem Weg durch die Stadt bewegt er sich auf vier Rädern, die sich ungewöhnlich verteilen. Denn zwei davon sind starr am Rahmen befestigt und je ein gelenktes vor und hinter dem Mittelbau. Der Lenkereinschlag kommt bis auf 90 Grad, womit der Roboter quasi auf der Stelle wenden kann und sehr agil unterwegs ist.

Capra Robotics: Die Roboter-Basis

Alle vier Räder sind dabei mit einem Motor ausgestattet und so schafft es der fahrende Staubsauger über bis zu 16 cm hohe Kanten zu fahren. Der Bürgersteig ist also in den meisten Fällen kein Hindernis. Das sollten sie auch nicht sein, denn der Roboter schafft eine Fläche von bis zu 50.000 m² und erwischt dabei rund 80 Prozent aller Zigarettenstummel, die seinen Weg kreuzen. Das gelingt ihm mit einer KI-unterstützten optischen Sensorik, die die Stummel erkennt und die Befehle zum Saugen gibt.

Bisher sieht man den Roboter vor allem in Dänemark herumfahren, weil dort einige Tests im Alltag durchgeführt werden. Der Preispunkt liegt dabei bei rund 7.000 Euro, wie uns ein Sprecher auf der Digital X versichert.