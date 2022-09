Statt 9-Euro-Ticket, das 0-Euro-Ticket: Geht doch!

Das 9-Euro-Ticket war in den vergangenen drei Monaten ein Verkaufsschlager. Der Ansturm war enorm und von Beginn an wurde viel über einen Nachfolger diskutiert. Während der drei Monate, in denen sich viele Bahn-Fahrer ein 9-Euro-Ticket für immer vorstellen konnten, verging kein Tag, an dem kein Nachfolge-Ticket gefordert wurde. Erst vor Kurzem machte Bundeskanzler Olaf Scholz Hoffnungen auf einen Nachfolger. Er bezeichnete das 9-Euro-Ticket als „eine der besten Ideen, die wir hatten“. Und dennoch: Wer heute Bahn fährt, muss wieder die regulären und teils absurd hohen Preise zahlen. Es geht aber auch anders.

9-Euro-Ticket: Es geht auch kostenlos

Während die Politiker in Deutschland nach wie vor über einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets diskutieren, führt Spanien das 0-Euro-Ticket ein. Finanziert durch die sogenannte Übergewinnsteuer für Energieversorger und Banken. Die spanische Regierung verspricht sich über diese Steuer zusätzliche Einnahmen von 3,5 Milliarden Euro jährlich und will sie unter anderem in kostenlose Bahnfahrten für die Bürger weitergeben. Doch das ist noch längst nicht alles.

Das „kostenlose 9-Euro-Ticket“ gilt von September bis Dezember auf bestimmten Bahnstrecken der Staatsbahn Renfe und soll vorrangig Pendler finanziell entlasten. Der Ansturm ist enorm. Die Zahl der Reisenden ist um 50 Prozent gestiegen, berichtet etwa El País. Berechnungen zufolge sparte eine vierköpfige Familie, die das Madrider Cercanías-Netz nutzt, in diesen vier Monaten rund 650 Euro.

Das 0-Euro-Ticket ist längst nicht alles

Nicht nur das 9-Euro-Ticket ist hierzulande Geschichte. Auch der Tankrabatt ist Ende August abgelaufen. Seitdem bezahlt man an der Tankstelle für einen Liter Benzin statt 1,70 Euro wieder über 2 Euro. In Spanien hingegen hat die Regierung den Tankrabatt nach den ersten drei Monaten um weitere drei Monate verlängert. Pro Liter sparen Autofahrer weiterhin 20 Cent. Die Regierung prüft derzeit sogar, den Tankrabatt auszuweiten und zu erhöhen. Und während sich die deutschen Politiker weiterhin um einen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket streiten, schließt das spanische Verkehrsministerium eine Verlängerung des 0-Euro-Tickets über den kommenden Dezember hinaus nicht aus.