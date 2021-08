Neue Herr der Ringe Serie: Jetzt steht das Startdatum fest

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Amazon Studios an einer Herr der Ringe Serie arbeitet. Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich der Drehplan ein wenig. Jetzt sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen und Amazon verkündet, wann die Serie bei Amazon Prime Video startet. Dazu gibt es auch noch ein erstes Bild einer Szene aus der Serie.

Starttermin von der Herr der Ringe Serie

Bis die neuen Szenen aus Mittelerde über die Bildschirme flackern können, dauert es noch eine Weile. Ursprünglich war für die Veröffentlichung das Jahr 2021 angedacht, doch durch die Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen. Amazon hat nun den Starttermin für nächstes Jahr September angesetzt. Am Freitag den zweiten September 2022 ist es dann so weit und ein neues Zeitalter von Mittelerde wird präsentiert. Bei Bekanntgabe des Starttermins auf den Social Media Kanälen veröffentlichte Amazon auch direkt ein erstes Bild von der neuen Herr der Ringe Serie.

Was wir bis jetzt über die Serie wissen

Das neue Abenteuer aus Mittelerde wird 1.000 Jahre vor den Ereignissen aus der Herr der Ringe Filmtrilogie aus den 2000er Jahren spielen. Das verrieten Landkarten von Mittelerde, die Amazon bereits 2019 veröffentlichte. Dabei wird sich alles um die Vorgeschichte drehen und viele neue Charaktere mit sich bringen. Allerdings sollen auch altbekannte Figuren in ihren jungen Jahren mit von der Partie sein. Viel mehr als das die Helden der Serie sich dem Bösen aus Mittelerde stellen müssen, hat Amazon noch nicht verraten. Auch hat die Herr der Ringe Serie immer noch keinen offiziellen Namen.

Wie bereits bei der Herr der Ringe Filmtrilogie, haben die Macher auch die Serie in Neuseeland gedreht. Erst vor Kurzem gab es einige Leaks, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind und welche neuen Rechte Amazon für die Herr der Ringe Serie ergattern konnte. Ebenfalls hat Amazon eine Reihe von Schauspielern bekannt gegeben, die an der Serie beteiligt sind. Jedoch ist bis jetzt nicht klar, welche Rollen die Schauspieler in der Serie übernehmen.