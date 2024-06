Starlink vor Änderung: Diese Ankündigung macht neugierig

Wie Musk auf seiner ehemals als Twitter bekannten Plattform X bestätigte, wird Starlink bald eine deutlich kompaktere und auch günstigere Satelliten-Antenne auf den Markt bringen. Sie soll aber nicht nur kleiner und leichter sein, Starlink Mini soll auch nur die Hälfte einer regulären Starlink-Satellitenschüssel kosten und dank integriertem Wi-Fi ohne zusätzliche Hardware auskommen. Das dürfte alle freuen, die Starlink mobil einsetzen – etwa beim Camping. So wird Internet per Satellit wirklich allgegenwärtig.

Starlink soll in einen Rucksack passen

Derzeit bietet Starlink ein Terminal an, das sowohl für den Heimgebrauch als auch für unterwegs beworben wird. Die aktuelle Satellitenschüssel kostet 349 Euro und misst 59,4 x 4 x 38 Zentimeter. Damit ist sie in jedem Fall zu groß, um in einen Rucksack zu passen. Das aber soll mit der neuen Starlink Mini möglich sein. Laut der FCC-Zertifizierung misst das neue Terminal nur 28,9 x 24,8 Zentimeter. Es verfügt über einen ausklappbaren Standfuß und ein integriertes Wi-Fi 6-Modem. Du brauchst weder einen zusätzlichen Standfuß noch ein externes Modem. Angaben zum Gewicht gibt es noch nicht, ebenso fehlen Informationen zum Stromverbrauch. Letzterer ist bei dem Satellitensystem immer wieder ein Thema, da er vergleichsweise hoch und eine mobile Nutzung somit nur begrenzt sinnvoll ist.

Der Start des neuen Terminals wird noch für diesen Sommer erwartet, es ist aber unklar, ob auch Deutschland direkt in den Genuss kommt. Einige Abstriche musst du jedoch machen, wenn du dich für Starlink Mini entscheidest. Ein erstes Speed-Test-Resultat, das Elon Musk geteilt hat, zeigt, dass Starlink Mini eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s, rund 11,5 Mbit/s Upload und eine Latenz von 23 Millisekunden ermöglicht. Das ist deutlich weniger, als der Internetdienst eigentlich zu leisten vermag. Allerdings: Für die mobile Nutzung sollte das allemal ausreichen und du könntest dir sogar Freunde bei umliegenden Campern machen, indem du deine Satelliten-Flatrate mit ihnen teilst. Das Setup von Starlink Mini soll weniger als fünf Minuten dauern.