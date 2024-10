Starker Thriller bei Netflix: Er hält der Menschheit den Spiegel vor

Du bist auf der Suche nach einem neuen Thriller, der dich in Atem hält? Dann bist du in dieser Woche bei Netflix an der richtigen Adresse. Nicht nur, dass kürzlich „Der Schacht 2“ bei Netflix gestartet ist. Zur gleichen Zeit ging mit „Zeig mir, wer du bist“ ein Thriller an den Start, der den Körpertausch-Horror auf eine völlig neue Ebene bringt. Für ein Netflix-Original punktet der Thriller mit einer neuen Perspektive, die absolut sehenswert ist.

„Zeig mir, wer du bist“ – Thriller jetzt bei Netflix streamen

„Zeig mir, wer du bist“ greift den klassischen Körpertausch-Horror auf, ohne sich dabei lediglich Altbekanntem zu bedienen. Der Film von Regisseur Greg Jardin versteht es, ein bekanntes Erfolgsrezept mit der nötigen Schärfe anzureichern, um daraus etwas Neues zu erschaffen. In der Fachpresse konnte der Titel bereits einige Kritiker für sich gewinnen. Auf Rotten Tomatoes etwa bezeichnet man ihn als „absoluter Erfolg“, „entzückend“ sowie „völlig irre“. Mit einer Wertung von soliden 80 Prozent muss sich der Film keineswegs verstecken.

Es könnte eine vergnügliche Feier sein, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Am Vorabend vor der Hochzeit eines Paares treffen sich zahlreiche Collegefreunde. Was als lockere und fröhliche Zusammenkunft beginnt, um die bevorstehende Hochzeit gemeinsam zu feiern, nimmt jedoch bald eine Wendung. Der entfremdete Klassenkamerad Forbes stößt zur Partygesellschaft, im Schlepptau einen mysteriösen Koffer. Was als fragwürdiges Partyspiel beginnt, endet schnell in einem Desaster, das die Anwesen ihre Körper tauschen lässt. Dabei weiß „Zeig mir, wer du bist“ stets eine besondere Balance zu wahren. Der Film bietet Witz, ohne eine Komödie zu sein und weiß den Körpertausch-Horror zu inszenieren, ohne sich als Horrorfilm zu präsentieren.

Was bei Kritiker und Publikum ankommt, ist der Blick in den Spiegel, den der Film seinen Akteuren aufzwingt – und dabei auch gleichzeitig der heutigen Gesellschaft. Denn wer einen genauen Blick auf die Charaktere wirft, erkennt schnell, dass sich in ihnen Schwierigkeiten und Hürden zeigen, mit denen auch heute viele Menschen kämpfen. Sei es der Kontrast zwischen dem Image, das man in Social Media erschafft und der realen Person. Oder die eigenen Bedürfnisse, die sich nicht immer wie gewünscht nach außen tragen und verwirklichen lassen. „Zeig mir, wer du bist“ ist eine ausgewogene Mischung aus Unterhaltung, unausgesprochenen Geheimnissen und chaotischen Wendungen, die von Anfang bis Ende unterhält.

Einen ersten Eindruck, was dich in diesem chaotischen Thriller erwartet, verschafft dir dieser Trailer: