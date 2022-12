Sparkasse wird zum Amt: Diese verrückte Idee ist genial

So viele Neuerungen wie derzeit gab es bei der Sparkasse selten. So werden zwar Konten teurer und tausende Kunden erhalten Kündigungen. Allerdings hat die Sparkasse vor Kurzem die EC-Karte neu aufgesetzt. Erste Kunden bekommen derzeit, früher als geplant, die neue Sparkassen-Card. Und diese bringt auch noch 5 neue Funktionen mit, die es bislang nicht gab. Doch auch abseits von Girokonto, EC-Karte und Sparbuch arbeitet die Sparkasse auf Hochtouren, um wieder attraktiver zu sein – und wird zum Amt.

Personalausweise bei der Sparkasse

So bietet die Sparkasse Köln/Bonn derzeit in einem Pilotprojekt seinen Kunden an, Personalausweis und Reisepass in einer Filiale zu beantragen und abzuholen. Man freue sich, Bürgern bei Meldeangelegenheiten helfen zu können, heißt es seitens der Sparkasse. Da viele Bürger auch Kunden sind, ließen sich so zwei Erledigungen miteinander verbinden. „Wenn das Pilotprojekt erfolgreich verläuft, werden wir unser Angebot auf weitere Standorte in den Kölner Veedeln ausdehnen“, sagt die Stadtdirektorin Andrea Blome. „Unser Ziel ist es, die Leistungen der Kundenzentren näher zu den Kölner*innen zu bringen und ihnen dadurch kürzere Wege und einen besseren Service zu bieten.“

Bislang gilt das Angebot – vorerst im Rahmen eines Pilotprojektes bis 31. Mai 2023 – für eine Filiale der Sparkasse in Köln Rodenkirchen. Bürger haben dort an einem Tag in der Woche – nach vorheriger Terminvereinbarung – die Möglichkeit, etwa Personalausweise und Reisepässe zu beantragen sowie melderechtliche Angelegenheiten zu erledigen.

So funktioniert es

Seit dem 13. Dezember 2022 schickt die Stadt Köln dazu zwei Mitarbeiter der Kundenzentren jeden Dienstag in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr in die Filiale in Rodenkirchen am Maternusplatz. Wer einen Personalausweis beantragen oder eine andere Angelegenheit hat, benötigt aber auch bei der Sparkasse einen Termin. Den kann man telefonisch oder online beantragen. Zudem weisen Sparkasse und Stadt Köln darauf hin, dass für Ausweis- und Passangelegenheiten ein biometrisches Passbild mitzubringen ist und man ausschließlich bargeldlos mit EC-Karte bezahlen kann.