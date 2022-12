Sparkasse: EC-Karte bekommt 5 neue Funktionen, die es noch nie gab

Die Sparkasse dreht seit einiger Zeit an vielen Stellschrauben. Einerseits werden Konten teurer und tausende Kunden erhalten Kündigungen. Andererseits hat die Sparkasse vor Kurzem die EC-Karte ersetzt. Erste Kunden bekommen derzeit, früher als geplant, die neue Sparkassen-Card. Und diese bringt auch noch neue Funktionen mit, die es bislang nicht gab. Zur Freude aller Kunden, denn die Features erleichtern vieles.

Sparkasse bohrt die EC-Karte auf

Einige Banken bieten ihren Kunden so etwas schon länger an. Nun gibt es das auch bei der Sparkasse. „Card Control“ nennt das Finanzinstitut das neue Feature. Und damit bekommen Kunden mehr Kontrolle über ihre Girocard. Wer das Online-Banking nutzt, kann online oder in der App der Sparkasse jetzt Funktionen ein- und ausschalten. So lässt sich etwa das Bezahlen im Geschäft mit der EC-Karte deaktivieren. Auch haben Kunden die Möglichkeit, das Abheben von Geld an Geldautomaten ein- und auszuschalten. Hebt man ohnehin selten Geld ab, ist die Abschaltung der Funktion sinnvoll, da auch sonst niemand mit der EC-Karte Geld am Automaten bekommt.

Zudem kann man bestimmen, ob man mit der EC-Karte im Internet bezahlen will. Kauft man zwar online ein, nutzt dafür allerdings nicht die Girocard der Sparkasse, kann man die Funktion deaktivieren. Eine weitere Funktion: Man kann bestimmen, ob man mit der Girocard der Sparkasse im Ausland bezahlen kann. Und zu guter Letzt kann man einstellen, ob man Benachrichtigungen für all seine Karten aufs Handy bekommen soll. Bezahlt man etwa mit der Karte im Geschäft, wird das kurz darauf auf dem Smartphone sichtbar.

Girocard bringt mehr Sicherheit

Die neuen Funktionen geben vor allem in puncto Sicherheit ein gutes Gefühl. Ein Kartenmissbrauch lässt sich so vermeiden oder zumindest schneller erkennen. Kunden der Sparkasse finden die neuen Funktionen im Servicecenter der Kartenverwaltung. Jedoch sind die Features derzeit noch nicht für alle freigegeben. Da jede Sparkasse selbstständig entscheidet, wann Kunden die neue EC-Karte mit Visa-Branding bekommen und wann „Card Control“ freigeschaltet wird, kann es hier und da noch etwas dauern. Es kann sogar sein, dass eine Sparkasse die neue Funktion überhaupt nicht zugänglich macht.