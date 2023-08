Sparer jubeln: Direktbank hebt Tagesgeld-Zinsen auf Top-Niveau

Für Sparer gibt es eine neue Tagesgeld-Alternative auf Top-Niveau. Die Renault Bank direkt zahlt ab sofort spürbar höhere Zinsen auf kurzfristig verfügbare Geldanlagen. Und nicht nur das. Auch bei den Festgeld-Konditionen ist bei dem Geldhaus des französischen Automobilkonzerns ab sofort eine höhere Rendite drin. Aber der Reihe nach.

Renault Bank direkt zahlt Tagesgeld-Zins auf Top-Niveau

Wer sich für ein Tagesgeldkonto bei der Renault Bank direkt entscheidet, kann sich ab sofort für drei Monate einen Aktionszins in Höhe von 3,70 Prozent sichern. Und zwar für jeden Cent bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro. Ab dem vierten Monat zahlt die Renault Bank direkt etwas niedrigere Zinsen. Nach aktuellem Stand gilt dann jener Zins, der ab sofort auch für Bestandskunden gültig ist. Und der liegt bei 2,70 Prozent pro Jahr. Für Beträge über 250.000 Euro werden grundsätzlich 2,05 Prozent an alle Sparer ausgezahlt.

Mit diesem neuen Tagesgeld-Angebot stellt die Renault Bank direkt eine attraktive Alternative zur Suresse Direkt Bank zur Verfügung. Die spanische Bank zahlt zwar sogar für sechs Monate 3,70 Prozent Aktionszinsen, gewährt ab dem siebten Monat aber nur noch 2,40 Prozent auf das Guthaben. Bei der C24 Bank ist ab dem 1. September bis zum Jahresende sogar ein Aktionszins in Höhe von 4 Prozent drin. Bisher ist aber unklar, wie es im kommenden Jahr bei der Bank von Check24 hinsichtlich der Verzinsung des Tagesgeld-Guthabens weitergeht. Aktuell gilt ein Regelzins in Höhe von 1,75 Prozent. Wichtig ist auch zu wissen, dass das C24 Tagesgeldkonto an ein Girokonto bei der Bank gekoppelt ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 besten Tagesgeldangebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst.

Ebenfalls neu: Höhere Festgeld-Konditionen

Möchtest du dein Geld für eine längere Zeit fest bei der Renault Bank direkt anlegen und einen dann durchgehend festgeschrieben Zinssatz kassieren, kannst du dich bei einer Mindestanlagesumme in Höhe von 2.500 Euro ebenfalls über verbesserte Konditionen freuen. Bei einem Jahr Laufzeit winkt Neukunden jetzt eine Verzinsung von 3,55 Prozent p.a., bei zwei Jahren sind 3,65 Prozent p.a. drin. Legst du dein Geld für drei bis fünf Jahre an, ist eine Verzinsung in Höhe von 3,75 Prozent p.a. festgeschrieben. Teil der Wahrheit ist aber auch: Es gibt aber zum Teil noch etwas attraktivere Festgeld-Angebote.

