4 Prozent Zinsen: Neuer Festgeld-Kracher gestartet

Neuer Festgeld-Knaller aus Stuttgart: Die Creditplus Bank zahlt ab sofort 4,00 Prozent Zinsen pro Jahr, wenn du dich für ein Festgeldkonto mit mindestens einem Jahr Laufzeit entscheidest. Egal, ob du dich für ein Jahr, 18 Monate, zwei Jahre oder in der Spitze sogar sieben Jahre entscheidest, ab sofort gilt dann grundsätzlich ein und derselbe Zinssatz.

Creditplus Bank zahlt 4 Prozent Zinsen aufs Festgeld für bis zu sieben Jahre

Wir empfehlen, eine eher kürzere Laufzeit zu wählen. Denn noch ist nicht klar, ob die Zinsen in den kommenden Monaten aufgrund der weiter hohen Inflation sogar noch weiter steigen werden. Andererseits kann es sich unter Umständen lohnen, schon jetzt die gebotenen 4 Prozent Zinsen pro Jahr fest für sich zu verbuchen. Dann ist man bei möglicherweise demnächst wieder fallenden Zinssätzen für die kommenden Jahre auf der sicheren Seite.

Die Zinszahlung erfolgt bei der Creditplus Bank zum Ende der Laufzeit auf das hinterlegte Referenzkonto. Legst du deine Ersparnisse länger als ein Jahr an, erfolgt eine Zinsgutschrift erstmalig nach Ablauf des ersten Anlagejahres und in der Folge erneut alle zwölf Monate. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro, in der Spitze sind pro Konto bis zu 1.000.000 Euro möglich. Nutzt du mehrere Konten parallel, ist der Gesamtanlagebetrag auf 2,5 Millionen Euro pro Person gedeckelt.

Wichtig zudem: Auch wenn es sich bei der Creditplus Bank um eine Tochtergesellschaft der französischen Crédit Agricole Group handelt, kannst du auf die gesetzliche deutsche Einlagensicherung vertrauen. Bis zu 100.000 Euro sind so vor einer möglichen Bankenpleite geschützt. Überdies sind Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken abgesichert.

Alternative für vorsichtige Sparer: Tagesgeld

Möchtest du dich mit deinem Ersparten nicht über einen langen Zeitraum an eine Bank und ein Konto binden? Dann ist Tagesgeld eine gute Alternative. Ab September winken auch hier bis zu 4 Prozent Zinsen. Allerdings zahlt die C24 Bank diesen Zinssatz nur bis maximal Ende des laufenden Jahres. Bei anderen Banken liegt die Tagesgeld-Verzinsung aktuell bei bis zu 3,70 Prozent pro Jahr.

