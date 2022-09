Sonos schrumpft den Subwoofer: Sub Mini kommt

Der neuen Subwoofer soll primär in kleineren Räumen einen kraftvollen Bass liefern, heißt es von Sonos. Der zylindrische Sub Mini ist ab dem 6. Oktober für 499 Euro in den Farben Mattschwarz und Weiß erhältlich. Zum Vergleich: Der große Sonos Sub kostet bei Sonos direkt 849 Euro.

Sonos orientiert sich damit ein weiteres Mal an das Segment jener Nutzer, die aktuell nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, aber dennoch einen Anspruch an gute Tonqualität im Heimkino haben. Zuletzt hatte Sonos schon mit der Neuauflage der Sonos Beam sowie der Sonos Ray das preissensitive Publikum angesprochen.

Zwei spezielle 150 Millimeter Tieftöner, die sich gegenüberliegen, sollen für die notwendigen tiefen Frequenzen sorgen. Die zwei nach innen gerichteten Force-Cancelling-Tieftöner in dem akustisch versiegelten Gehäuse verhindern Verzerrungen.

Wenn der Sub Mini mit anderen Speakern wie Beam (Gen. 2), Ray, One oder One SL gekoppelt wird, übernimmt er die tiefen Frequenzen, wodurch auch Mitten und Höhen detaillierter dargestellt werden und der Sound insgesamt voller und kräftiger klingt. Diese Aufteilung unternimmt das Sonos System automatisch.

Sub Mini bringt mehr als 6 Kilo auf die Waage

Wie von Sonos gewohnt, lässt sich auch der Sub Mini mit wenigen Schritten über die App integrieren. Dabei wählst du aus, mit welchen Lautsprechern er zusammenarbeiten soll. Als alleinstehender Lautsprecher kann der Sub Mini aufgrund seines Frequenzspektrums nicht fungieren. Bei 25 Hz ist Schluss. Das Trueplay Tuning erkennt Reflexionen der Wände und Möbel und verbessert das Hörerlebnis, indem es den Sound des Sub Mini dem Raum und seiner Umgebung genau anpasst. Den einzigen Anschluss, den der Sonos Sub Mini braucht, ist ein Stromnetz. Die Klanginformationen kommen wahlweise per WLAN oder auf Wunsch über ein Ethernet-Kabel.

Wie gut der Klang am Ende wirklich ist, muss die Praxis zeigen. Die Maße von 30,5 Zentimetern in der Höhe und 23 Zentimetern im Durchmesser sowie ein Gewicht von 6,35 Kilo deuten jedenfalls darauf hin, dass der Sonos Sub Mini gar nicht so Mini ist, wie der Name vermuten lässt. Zum Vergleich: Der normale Sub bringt 16 Kilo auf die Waage.