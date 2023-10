Sondertilgung: Darum solltest du deinen Kredit aktuell besser nicht zusätzlich abbezahlen

Gerade erst hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) für eine Zinspause entschieden. Das heißt, die Leitzinsen steigen erst einmal nicht weiter. Das ist gut für alle, die in den nächsten Monaten einen Kredit brauchen – aber auch schlecht für alle, die Geld anlegen wollen. Denn die Leitzinsen regeln mit, wie viel Zinsen du bei Tages- und Festgeld bekommst und wie teuer ein Kredit wird. Doch was, wenn du schon vor Beginn der aktuellen Zinsrunde vor etwa zwei Jahren oder noch länger einen Kredit aufgenommen hast? Dann zahlst du bestenfalls Zinsen von 1 Prozent oder weniger – absurd wenig aus heutiger Sicht.

Mehr Festgeld-Zinsen als Ersparnis durch Sondertilgung

Gleichzeitig sind die Zinsen für Spareinlagen aktuell auf dem höchsten Stand der vergangenen 15 Jahre. Genau deswegen solltest du, bist du in dieser Situation mit einer laufenden Baufinanzierung, statt einer Sondertilgung den Betrag auf einem Festgeldkonto anlegen. Das bringt im Beispiel 4.690 Euro mehr als eine Ersparnis durch Sondertilgung, wie Check24 berichtet. „Wer sein Eigenheim in der Niedrigzinsphase zwischen 2018 und Anfang 2022 zu einem günstigen Zinssatz finanziert, der kann mit einem Festgeldkonto mit höheren Zinsen mehr Rendite erzielen, als eine Sondertilgung an Zinskosten sparen würde“, sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Finanzservice bei Check24.

Ein Beispiel: Wer im Dezember 2021 eine Baufinanzierung in Höhe von 400.000 Euro zu einem Sollzinssatz von 1,12 Prozent bei einer zehnjährigen Sollzinsbindung aufgenommen hat, könnte Teile des Kredites sondertilgen. Das ist beispielsweise dann möglich, wenn man inzwischen wieder Rücklagen bilden konnte, ein unverhofftes Erbe oder gar ein (Lotto-)Gewinn anstand. Wie hoch die jährliche Sondertilgung sein darf, ist im Vertrag mit der Bank festgelegt. Üblich sind zwischen zwei und zehn Prozent der Gesamt-Kreditsumme. Im Beispiel geht Check24 von einer Sondertilgung in Höhe von 50.000 Euro aus. Durch sie verringert sich die Anzahl der zu zahlenden Raten und das bringt am Ende der Zinsbindung eine Ersparnis von etwa 4.685 Euro.

Laufzeit des Festgeldes bedenken

Das klingt erst einmal gut. Doch legst du stattdessen für die fünf folgenden Jahre 50.000 Euro auf einem deutschen Festgeldkonto mit der momentanen Verzinsung in Höhe von 4,00 Prozent eff. p. a. an, ist eine Rendite von 10.833 Euro möglich. Wird der jährliche Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro genutzt, sind 5.000 Euro steuerfrei und auf die übrigen 5.833 Euro fallen noch 25 Prozent Kapitalertragssteuer an. So ergibt sich eine Gesamtrendite nach Steuern in Höhe von 9.375 Euro. Das sind 4.690 Euro Ersparnis mehr als durch die Sondertilgung bei der Baufinanzierung.

Wichtig ist nur, dass du das Festgeld nicht länger anlegst als die Sollzinsbindung deines Kredites läuft. Dann nämlich kommst du nicht an dein Geld, mit dem du den Kredit am Ende der Laufzeit ablösen kannst und die Bank wird auf eine Anschlussfinanzierung bestehen. Dass es dann wieder Konditionen im Bereich von 1 Prozent gibt, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Und natürlich liegt es auch an deinem Zinssatz für den Kredit, ob eine Sondertilgung möglicherweise doch sinnvoll sein kann.

Unser Tipp: Bei der Credit Agricole bekommst du für eine Laufzeit von bis zu sieben Jahren Top-Zinsen für dein Festgeld. 4,2 Prozent p.a. sind für die gesamte Laufzeit möglich. Für kürzere Laufzeiten empfehlen wir dir die nachfolgenden Übersichten.

