So verbessert Vodafone das Internet in weiten Teilen Deutschlands

Bei der Verbesserung handelt es sich um einen neuen Zusammenschaltungspunkt in Berlin, den BCIX. Dabei handelt es sich um einen zentralen, anbieterneutralen Ort, an dem die Betreiber verschiedenster Netze sich zusammenschalten können. So können Datenpakete, die beispielsweise von Vodafone in das Netz eines anderen Anbieters müssen, hier das Netz wechseln. Die Alternative dazu sind private Vereinbarungen zwischen allen Anbietern oder aber andere Austauschknoten wie der DECIX in Frankfurt.

Insbesondere, wenn Datenpakete in Berliner Rechenzentren geschickt oder aber an große Netzwerke wie Google, Amazon oder Netflix übergeben werden müssen, ist ein Umweg über Frankfurt, aber oft nachteilig. Die Latenz wird größer und unnötiger Datenverkehr nimmt zu. Durch die eingesparten Zwischenschritte verkürzt sich die Laufzeit, die ein Datenpaket benötigt, um am Ziel anzukommen. Je niedriger die Laufzeit, umso schneller reagieren beispielsweise aufgerufene Webseiten.

Vodafone war bereits am BCIX

Seit Anfang der Woche ist Vodafone zurück am BCIX. Der Anbieter war bereits als Peering-Partner aktiv, allerdings mit einem anderen Netz. Dabei handelte sich um das von Kabel Deutschland übernommene Netz. Dieses hatte Vodafone abgeschaltet und alle Kunden auf das jetzt verwendete Vodafone-Netz (AS3209) umgestellt.

Der Peering-Point ist nun mit zunächst 100 Gbit/s an das Transportnetz von Vodafone angebunden. Erste Tests unserer Redaktion ergaben, dass zwar scheinbar noch nicht alle Routings komplett umgestellt sind. Ein großer Teil des Traffics aus dem Osten Deutschlands scheint aber schon in Berlin zu bleiben beziehungsweise dort übergeben zu werden. Nach Angaben von Vodafone reicht das Einzugsgebiet bis Dresden und Leipzig.

In einem ersten Test wirkte sich das auch schon deutlich auf die erreichbaren Datenraten und die Latenz-Zeiten aus. Sie verbesserten sich gegenüber unserem Test des Gigabit-Anschluss im vergangenen November deutlich. Hier zeigten sich nach unseren Eindrücken insbesondere im Backbone und den Übergabepunkten, dass es zu Engpässen kam. Vodafone wies dies hinter vorgehaltener Hand zurück. Die Änderungen wirken sich für alle Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse aus.

Jetzt weiterlesen Erfahrungen mit dem Gigabit von Vodafone: Erstaunliche Test-Ergebnisse

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.