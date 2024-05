Smarter Stromspeicher zu unfassbaren Preisen

Stromspeicher sind in den vergangenen Monaten pro Kilowattstunde Speicherkapazität stetig günstiger geworden. Galten noch vor einiger Zeit Werte von rund 1.000 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität, kannst du viele Modelle heute bereits unter 500 Euro pro Kilowattstunde erhalten. Der Anbieter Dura geht bei der Schnürung eines Stromspeichers für Balkonkraftwerke und kleinere PV-Anlagen noch einen Schritt weiter. Mithilfe des mitgelieferten Smart Meters kannst du mit dem Set deinen Strombedarf sekündlich messen – sowohl mit analogen als auch digitalen Stromzählern.

Smarter Stromspeicher inklusive kostenlosem Smart Meter

Der SPAUN Energy Master 1200 ist ein besonderer Balkonkraftwerk-Stromspeicher, der dir inklusive Smart Meter geliefert wird. Das Set ist in einer Ausführung für digitale Zähler und analoge Zähler erhältlich, sodass du nicht einmal auf einen Zähleraustausch warten musst. Denn der Stromspeicher ermöglicht dir zugleich eine Nulleinspeisung bei deinem Balkonkraftwerk einzustellen. Ohne Einspeisung in das Stromnetz kann auch ein alter Ferraris-Zähler nicht versehentlich rückwärtslaufen. Optional kannst du beim Hersteller auch einen passenden Wechselrichter zum Stromspeicher erhalten. Durch die smarte Abstimmung deines Energiebedarfs kannst du möglichst viel des selbstproduzierten Stroms effektiv verbrauchen. Du ziehst nie mehr Strom aus dem Speicher, als deine Geräte zurzeit benötigen, sodass du keine einzige Kilowattstunde Strom versehentlich verschenkst.

Bis zu 2.400 Wattpeak Modulleistung möglich

Bis zu 1.800 Wattpeak Modulleistung können an den Energy Master 1200 angeschlossen werden. Benötigst du für deine Solarmodule einen noch leistungsfähigeren Stromspeicher, steht dir vom gleichen Hersteller der Energy Master 1600 zur Verfügung. Er unterscheidet sich durch eine maximale Modulleistung von 2400 Wattpeak. Beide Modelle sind dabei in Größenordnungen von 2,5 bis 10 Kilowattstunden verfügbar. Die Preise der unterschiedlichen Speicherkapazitäten können sich ebenso sehen lassen. Die günstigste Ausführung beginnt bereits ab 1.199 Euro. Dabei kannst du dir die größte Speicherkapazität von 10 Kilowattstunden schon für 2.399 Euro sichern. Dadurch zahlst du pro Kilowattstunde Kapazität förmlich nur rund 240 Euro. Die Ausführungen des Energy Master 1600 sind dabei stets nur 100 Euro teurer als das Äquivalent des Energy Master 1.200.

Energy Master 1200 mit 2,5 kWh – 1.199 Euro

Energy Master 1200 mit 5,1 kWh – 1.699 Euro

Energy Master 1200 mit 6,1 kWh – 1.999 Euro

Energy Master 1200 mit 10 kWh – 2.399 Euro

Energy Master 1600 mit 2,5 kWh – 1.299 Euro

Energy Master 1600 mit 5,1 kWh – 1.799 Euro

Energy Master 1600 mit 6,1 kWh – 2.099 Euro

Energy Master 1600 mit 10 kWh – 2.499 Euro

Durch die flexiblen Speicherkapazitäten eignet sich der Stromspeicher nicht nur im Einsatz mit deinem Balkonkraftwerk. Auch der Einsatz in Zusammenhang mit einer kleineren PV-Dachanlage wäre denkbar, solange die Modulleistung von 2.400 Wattpeak nicht überschritten wird. Lediglich große Anlagen kann das Modell derzeit leider nicht bedienen, da hierfür eine viel größere Menge an Wattpeak zulassen sein müsste. Große Anlagen können schnell zwischen 5.000 und 15.000 Wattpeak erreichen. Die große Speicherausführung kann spannend für Haushalte sein, in denen den größten Teil des Tages über, während die PV-Anlage den meisten Strom liefert, niemand da ist, um ihn zu verbrauchen. So stehen dir abends nach dem Heimkommen mehr Kilowattstunden an Strom zur Verfügung. Bist du hingegen häufig nur für wenige Stunden aus dem Haus, genügt für dich vermutlich eine Ausführung von 2,5 bis 6,1 kWh.