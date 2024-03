Im Zeitalter von Smart Homes ist es kein Wunder, dass auch Wärmepumpen von Herstellern mit immer mehr intelligenten Funktionen versehen werden. Der neuste Vorstoß auf diesem Gebiet soll einer Wärmepumpe ermöglichen, sowohl ihre Benutzer als auch den Wetterbericht kennenzulernen. So kann sich das Heizsystem viel individueller auf deine Bedürfnisse einstellen und unnötiger Energieverbrauch reduziert sich auf ein Minimum. Besonders erfreulich ist bei dem skandinavischen Anbieter Aira, dass er mit attraktiven Angeboten Fuß in Deutschland fassen will. So kannst du deine Wärmepumpe inklusive Fördergelder erhalten, ohne selbst große Anfangsinvestitionen zu tätigen.

Smarte Anpassung an deine Gewohnheiten

Die smarte Wärmepumpe lernt aus Informationen wie deinen bevorzugten Duschzeiten und analysiert Wettervorhersagen, um sich flexibel an Temperaturänderungen anzupassen. Dadurch kann sie zu jeder Zeit die Heizleistung für dich optimieren, ohne dass du dabei manuelle Anpassungen an deinem Heizsystem vornehmen musst. Durch diese Automatisierung ist es mit der Wärmepumpe einfacher, einen effizienten Betrieb zu erzielen. Da weniger Energie zu Zeitpunkten bereitgestellt wird, an denen du sie gar nicht benötigst, reduziert das langfristig deine Heizkosten. Ähnliche Ansätze gibt es bereits in weiteren Herstellern wie Samsung, die künstliche Intelligenz in der Optimierung ihrer Wärmepumpe einsetzen. Das Modell EHS MONO R290 mit KI-Unterstützung kündigte der Hersteller während der vergangenen IFA im September 2023 in Berlin vor. Doch auch Smart-Home-Zubehör für die Wärmepumpe ist bereits auf dem Vormarsch, wie der tado Heat Pump Connector. Mithilfe dieser Innovationen dürfte das Einsparen von Heizkosten in Zukunft wesentlich effizienter und unkomplizierter für Haushalte erfolgen.

Aira Wärmepumpe mit 15-jähriger Komfort-Garantie

Für deutsche Kunden bietet Aira ein besonderes Modell des Ratenkaufs für Wärmepumpen an, das regulär auf eine Laufzeit von 15 Jahren ausgelegt ist. Statt den kompletten Kaufbetrag auf einmal zu zahlen, musst du lediglich eine feste Monatsrate für dich einkalkulieren. Die Kaufoption ist dabei vollständig förderfähig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Der Staat reduziert mit seinen Fördergeldern somit den Kaufbetrag. Zusätzlich kannst du die Restschuld deiner Wärmepumpe jederzeit begleichen oder durch Sondertilgungen reduzieren. Ohne verstecke Gebühren und Kosten, die die Finanzierung für dich dabei verteuern.

Passend zu der 15-jährigen Laufzeit bietet Aira dir eine 15-jährige Komfort-Garantie, die sämtliche Teile und Arbeitsleistungen deiner Wärmepumpe umfasst. Eine Wartung und ein Austausch von Ersatzteilen sind in diesem Service bereits enthalten. Wer gern in eine Wärmepumpe investieren würde, aber schlichtweg nicht über genügend Eigenkapital besitzt, für den kann dieses Modell eine hervorragende Lösung sein. Dabei verfolgt der Anbieter ehrgeizige Pläne. Bis zum Jahr 2033 möchte Aira mehr als eine Million der effizienten Heizsysteme in Deutschland installieren.