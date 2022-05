Smart Home von Apple: Neues Zubehör soll iPhone-Hersteller den Durchbruch bringen

Apple versucht bereits seit einigen Jahren einen Durchbruch im Smart-Home-Markt zu finden. Während sich die HomeKit-Plattform zwar bei Apple-Fans etablieren konnte, fehlen weiterhin Geräte, die in den eigenen vier Wänden mit der Konkurrenz mithalten. Amazon Echo oder selbst Googles Nest sind vielerorts äußerst beliebt. Der HomePod mini ist aufgrund des deutlich geringeren Preises im Vergleich zum ursprünglichen HomePod zwar ein Erfolg, ein echter Durchbruch war er jedoch nicht. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet nun, dass das Unternehmen weiterhin auf der Suche nach dem echten Erfolgsprodukt ist. Ein neuer Siri-Lautsprecher könnte dabei helfen.

Apple HomePod: Neuer Siri-Lautsprecher in den Startlöchern

Laut Kuo arbeitet der iPhone-Hersteller an einer neuen Version des HomePod. Diese soll entweder noch Ende 2022 oder im ersten Quartal 2023 erscheinen. Dabei handelt es sich offenbar nicht um die Kombination aus Apple TV, FaceTime-Kamera und Sound Bar, von der Bloombergs Mark Gurman seit einigen Monaten berichtet. Kuo schreibt nämlich, dass wir keine große Innovation beim Hardware-Design erwarten sollen.

Der Apple-Analyst lässt außerdem offen, ob es sich um einen neuen HomePod mini, regulären HomePod oder um ein neues Modell irgendwo dazwischen handelt. Bereits im Oktober 2020 gab es Gerüchte, dass das Unternehmen aus Kalifornien an einer Variante arbeitet, die ihren Platz zwischen den bislang bekannten HomePod-Varianten findet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Apple hatte den ersten HomePod im Rahmen der WWDC 2017 vorgestellt. Bis zur Verfügbarkeit mussten deutsche Käufer jedoch über ein Jahr warten. Erst am 18. Juni 2018 begann der Verkauf in Deutschland. Aufgrund des hohen Preises von ursprünglich 349 Euro konnte der Siri-Lautsprecher trotz gutem Sounds keinen großen Erfolg verzeichnen. Hinzu kamen technische Einschränkungen, so konnte man ihn beispielsweise nicht als einfachen Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Im März 2021 wurde der Verkauf daher bereits eingestellt.

Wächst der HomePod mini?

Mit dem HomePod mini folgte im Oktober 2020 ein kleineres Modell. Zwar gelten hier weiterhin die technischen Einschränkungen, ein Preis von nur 99 Euro macht den kleinen Lautsprecher-Ball jedoch deutlich attraktiver. Unter der Größe musste allerdings der Sound leiden – auch ein Stereo-Paar ist kein Vergleich mit dem Original.

Viele Fans des HomePods wünschen sich daher vermehrt die Rückkehr eines größeren Modells, welches einen besseren Klang bietet. Möglicherweise wird dieser Wunsch bereits Ende dieses Jahres erfüllt.