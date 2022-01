Sky im Januar 2022: Packende, exklusive Premieren

Mit Beginn des Jahres 2022 gehen auch die Serien- und Film-Highlights bei Sky in eine neue Runde. Dazu gesellen sich packende Premieren neuer Dokumentationen, die bei Sky Nature und Sky Documentaries zu sehen sind. Schon zu Jahresbeginn zeigt sich, dass der Anspruch von Sky, die zahlende Kundschaft zukünftig verstärkt mit hochwertigen Eigenproduktionen zu verwöhnen, in die Tat umgesetzt wird.

Neue Serien bei Sky Q und Sky Ticket im Januar 2022

Hinsichtlich neuer Serien steht für Sky-Kunden im Januar 2022 unter anderem die Originalfassung der zweiten Staffel von „Euphoria“ auf dem Programm. Ab dem 10. Januar steht darin die drogensüchtige Rue wieder im Mittelpunkt. Und wieder muss sie den Druck von Liebe, Verlust und Sucht bewältigen; während sie gleichzeitig die Hoffnung finden muss. Die deutschsprachige Synchronisation der HBO-Serie soll bei Sky übrigens erst deutlich später laufen. Vorgesehen ist ein Start im Programm von Sky Atlantic im April 2022.

Mit Spannung erwarten viele Fans deutschsprachiger Krimis bereits die zweite Staffel von „Der Pass“. Und ab dem 21. Januar 2022 ist es endlich bei Sky One so weit. Julia Jentsch übernimmt erneut die Rolle der Ellie Stocker und Gedeon Winter, gespielt von Nicholas Ofczarek, kehrt nach dem Mordanschlag, der für den österreichischen Kommissar verheerende körperliche Konsequenzen hat, ebenfalls zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Du wünschst dir noch mehr Spannung? Dann sei dir der 19. Januar wärmstens ans Herz gelegt. Denn dann kannst du dich auf das Comeback der Mörderpuppe Chucky freuen. Don Mancini, Schöpfer und Autor des kultigen Filmfranchises, in dem sich „Chucky“ erstmals im Jahr 1988 durch den popkulturellen Zeitgeist metzelte, haucht der Horror-Reihe neues Leben ein. Die Serie zu der Horror-Filmreihe ist im linearen Fernsehen bei Syfy zu sehen, aber natürlich auch auf Abruf und über Sky Ticket verfügbar.

Eine Übersicht zu den aktuellen und künftigen Serien-Neustarts bei Sky liefert dir die nachfolgende Tabelle.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Yellowjackets 1 28. Dezember 2021 Sky Atlantic Gomorrah 5 30. Dezember 2021 Sky Atlantic It’s always sunny in Philadelphia 13 & 14 11. Januar 2022 Sky Comedy Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato 1 15. Januar 2022 Sky Krimi Fantasy Island 1 16. Januar 2022 Sky One Chucky 1 19. Januar 2022 Syfy L’Ora – Worte gegen Waffen 1 19. Januar 2022 Sky Atlantic Der Pass 2 21. Januar 2022 Sky One Bloods 1 26. Januar 2022 Sky Quatsch Comedy Club 5 27. Januar 2022 Sky Comedy The Fear Index 1 Februar 2022 Sky Atlantic Euphoria 2 April 2022



(OV ab 10. Januar 2022 über Sky Ticket / Sky Q) Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Landscapers 1 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

Neue Dokumentationen im Januar 2022 bei Sky

Auch Fans von Dokumentationen kommen bei Sky im Januar voll auf ihre Kosten. Denn genau zehn Jahre nach dem Unglück rekonstruiert das Sky Original „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“ ab dem 13. Januar 2022 bei Sky Documentaries minutiös die dramatischen Stunden nach der Kollision des Schiffs mit einem Felsen. Dabei werden die Aufzeichnungen des Voice-Recorders von der Brücke des Kreuzfahrtschiffs und des offiziellen Funkverkehrs mit der Küstenwache vorgestellt.

Haie sind Monster? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man sich Hollywood-Blockbuster wie „Der weiße Hai“ ansieht. Doch eigentlich sind die Meeresbewohner alles andere als das. Und Naturforscher und Hai-Experte Steve Backshall möchte genau das in einer neuen Doku-Serie namens „Haie“, die in einer ersten Staffel ab dem 10. Januar 2022 bei Sky Nature zu sehen ist, unter Beweis stellen. Er reist von den eisigen Gewässern Alaskas bis in die Tropen, um das geheime Leben der Haie zu studieren – mit spannenden Einblicken in das Leben der vom Aussterben bedrohten Tiere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Dokumentation „Tina“ wiederum zeigt ab dem 21. Januar 2022 die bekannten Wendepunkte und Schicksalsschläge von Tina Turner. Sie gewährt aber auch eine emotioanle und spirituelle Achterbahnfahrt durch das private Leben der amerikanischen Ausnahmekünstlerin.

Sehr viel lustiger geht es ab dem 31. Januar 2022 in der neuen Staffel des „Quatsch Comedy Clubs“ zu. Sky Erfolgsformat feiert Ende Januar seinen 30. Geburtstag und für Sky ist das Grund genug, eine Jubiläumsstaffel an den Start zu schieben – mit über 50 Comedians wie zum Beispiel Ingo Appelt, Bülent Ceylan, Johann König und Atze Schröder.

Neue Filme bei Sky im Januar 2022

Natürlich kommen aber auch Filmfans bei Sky auf ihre Kosten. Wer im Januar 2022 als Pay-TV-Kunde von Sky oder als Nutzer von Sky Ticket das passende Cinema-Paket gebucht hat, darf sich auf die folgenden Blockbuster freuen:

Die Croods – Alles Auf Anfang (1. Januar 2022)

Nomadland (1. Januar 2022)

In the Heights – Rhythm of New York (5. Januar 2022)

Space Jam: A New Legacy (7. Januar 2022)

Hard Kill (8. Januar 2022)

The Jesus Rolls (10. Januar 2022)

Redemption Day (14. Januar 2022)

Willy’s Wonderland (15.Januar 2022 )

Fondue der Liebe (17. Januar 2022)

No Sudden Move (21. Januar 2022)

Monsters of Man (22. Januar 2022)

Don’t Tell A Soul (24. Januar 2022)

Bereit für einen Prinzen (26. Januar 2022)

Drachenreiter (28. Januar 2022)

One Night in Bangkok (29. Januar 2022)

Charm City Kings (31. Januar 2022)

Harry Potter Special mit interessanten Extras

Und schon seit dem 1. Januar 2022 sind exklusiv bei Sky Ticket im Stream zwei exklusive Specials der „Harry Potter“-Verfilmungen zu sehen. Das Retrospektive-Special lädt alle Fans auf eine magische Reise durch eine der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten ein, bei der Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und andere geschätzte Darsteller und Filmemacher aus allen acht Harry Potter-Filmen zum ersten Mal zusammenkommen. „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ steht zunächst in einem englischsprachigen Original mit deutschen Untertiteln zur Verfügung. Voraussichtlich Ende Januar 2022 ist auch eine deutsche Fassung abrufbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ihr Wissen können Fans wiederum im zweiten Special „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ unter Beweis stellen. Mit Hunderten von Quizfragen und Überraschungsgästen wird dieses unvergessliche Special in vier Teilen zeigen, welche Fans das riesige, detailreiche Universum wie ihre Westentasche kennen, während sie um den Titel des House Cup Champions kämpfen. Die Originalfassung ist über Sky Ticket bereits verfügbar, eine angepasste Version mit deutschen Untertiteln soll im Laufe des Januars folgen. Auf Deutsch wird das Quiz bei Sky Ticket dann im Februar gezeigt.

Details zu den aktuellen Kosten für die Programm-Pakete von Sky haben wir für dich in einem umfangreichen Ratgeber zusammengefasst.