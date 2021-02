Große Sky Störung: So bekommst du deine Sender zurück

Tausende Kunden des Pay-TV-Senders Sky berichten seit den Morgenstunden am Dienstag von einer großen Störung. Zahlreiche Sender – darunter alle öffentlich-rechtlichen Programme wie ARD und ZDF, aber auch Privatsender wie RTL und Pro Sieben – seien nicht mehr zu empfangen, heißt es vonseiten betroffener Abonnenten. Inzwischen ist das Problem von Sky offiziell bestätigt und auch die Redaktion von inside digital konnte den auftretenden Fehler am Nachmittag nachstellen – und beheben. Denn es gibt eine recht unkomplizierte Lösung.

EPG-Aktualisierung bereitet Probleme

Was genau passiert ist, darüber rätselt man zur Stunde auch noch bei Sky selbst. „Aufgrund eines technischen Fehlers kann es aktuell zu Störungen beim Empfang von Nicht-Sky-Sendern über Sky Q mit Satellitenempfang kommen“, teilte der Sender in einer E-Mail an seine Kunden mit. Man sei um eine schnellstmögliche Behebung der Probleme bemüht. Einen zeitlichen Horizont, wann mit einer Entstörung zu rechnen sei, nennt das Unternehmen aber nicht. Etwas mehr ins Detail geht Deutschlands führender Pay-TV-Sender aber in seinen Hilfe-Foren, der Sky Community. Dort wird ein Fehler bei der nächtlichen Aktualisierung des elektronischen Programmführers (EPG) auf Sky Q Receivern als Ursache genannt.

Sky Q Favoriten wiederherstellen – So geht’s

Doch was tun, um wieder wie gewohnt fernsehen zu können? Auch dafür gibt es inzwischen eine Lösung: Um das Problem der fehlenden Sender aus der Welt zu schaffen, empfiehlt Sky seinen betroffenen Kunden, auf dem Sky Q Receiver einen Sendersuchlauf zu starten. Im Anschluss sollten alle Sender wieder wie gewohnt verfügbar sein – und auch die Favoriten-Senderliste sollte wieder uneingeschränkt abrufbar sein. Ganz so, wie es vor der Störung war.

Ein entsprechender Test von inside digital am Dienstagnachmittag war erfolgreich. Die nachfolgenden Schritte solltest du mit deiner Sky Fernbedienung durchführen, um anschließend wieder auf alle TV-Sender und deine gewohnte Favoritenliste zugreifen zu können.

Receiver wie gewohnt starten bzw. die Home-Taste drücken Nach unten scrollen und den Menüpunkt „Mein Sky Q“ auswählen Nun die „Einstellungen“ auswählen „Einrichten“ anklicken Auf „Satellitenempfang“ klicken Nun noch „Satellitensignal“ auswählen „Zurücksetzen“ aktivieren

Nachdem du auf „zurücksetzen“ geklickt hast, startet sich dein Receiver automatisch neu. Nach dem Neustart, der ein paar Minuten dauern kann, musst du nun noch einmal die Art und Weise deines Satellitenempfangs auswählen (Ein-Kabel- oder Zwei-Kabel-Lösung) und den anschließend startenden Sendersuchlauf abwarten. Das dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Anschließend solltest du alle Sender und deine Favoritenliste wieder wie gewohnt nutzen können.