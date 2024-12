Silvester im TV: Das musst du heute sehen

Klar: Natürlich gehört das „Dinner for One“ an Silvester im TV zum Standard-Programm. Hier bekommst du auch alle Sendetermine des normalen Dinner für One und auch der Dialekt-Varianten. Doch darum soll es in diesem Text gar nicht gehen, schließlich dauert der Silvester-Klassiker gerade einmal 18 Minuten. Vielmehr geht es um die große Unterhaltung, die man auf der einen Seite an Silvester erwarten kann – und auf der anderen Seite nicht. Schließlich ist es verständlich, dass sich die TV-Sender nicht in Unkosten stürzen, wenn nur wenige Zuschauer dabei sind, weil sie selbst feiern. Doch es hat sich offenbar gezeigt, dass Live-Programm an Silvester funktioniert.

Musik an Silvester: Zwei große Liveshows

Das eigentlich klassische „Silvesterkonzert aus der Semperoper“ fällt in diesem Jahr aus. Die Liveübertragung aus Dresden fand bereits statt – zwei Tage vor Silvester. Stattdessen siehst du im ZDF zur gewohnten Opern-Zeit um15.45 Uhr die Wiederholung der Helene-Fischer-Show von Weihnachten. Da kann die Party früh anfangen. Um 20.15 Uhr warten dann einmal mehr Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel auf ihre Zuschauer. Unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ zeigt das ZDF die schon gewohnte Silvester-Show live vom Brandenburger Tor in Berlin. Chartstürmerin Shirin David wird den Fans auf der großen Bühne einheizen. Außerdem dabei sind: Eurodance-Visionär Alex Christensen, die isländische funky Dance-Pop-Durchstarterin Ásdís, Bausa mit seinem bisher erfolgreichsten deutschsprachigen Rap-Song, der britische Singer-Songwriter-Poet Chris de Sarandy, Happy-Music-Macher Kamrad, Loi, die Pop-Newcomerin und Stimme zum Film „Woodwalkers“, die gefeierte Schlagerqueen Maite Kelly und der Schweizer ESC-Sieger Nemo sowie „Völlig losgelöst“-Legende Peter Schilling.

Einige hundert Kilometer weiter südlich, in München, steht derweil Florian Silbereisen auf der Bühne. Statt eine schon im Oktober aufgezeichnete Silvester-Show zu zeigen, überträgt auch Das Erste in diesem Jahr live. Die Basketballarena des FC Bayern verwandelt sich in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer – für die große Silvesterparty-Eurovisionsnacht. Der Showmaster feiert mit Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Semino Rossi, Michelle, Thomas Anders, Ross Antony, Voxxclub, Gitte Haenning, den Höhnern, Vincent Gross sowie vielen weiteren Stars und Überraschungen – und natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen! Um Mitternacht wird live nach Berlin ans Brandenburger Tor zum großen Silvesterfeuerwerk geschaltet, danach feiert Florian Silbereisen mit seinen Gästen und dem TV-Publikum weiter. Das wohl bekannteste Feuerwerk Deutschlands siehst du also auf beiden Sendern.

Bei RTL kommt die Party ab 20.15 Uhr auch aus der Konserve: Oliver Geissen moderiert „Die ultimative Chartshow – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits“. Die Programmplaner waren hier wenig kreativ. Die identische Show lief schon vergangenes Jahr zur gleichen Zeit. Noch lahmer geht es bei VOX zu, wo man sich entschieden hat, einen Rückblick auf 40 Jahre Geschichte der Boy- und Girlgroups zu werfen. Musik aus der Konserve gibt’s übrigens auch bei 3sat, ist hier aber weniger peinlich. Dafür haben die Konzert-Mitschnitte auf dem Sender, die jedes Jahr zu Silvester kommen, Kultstatus. In diesem Jahr gibt es beispielsweise Herbert Grönemeyer, Bryan Adams, The Rolling Stones und Take That zu sehen.

Silvester im TV: Die besten Filme

Zugegeben, die Überschrift dieses Abschnitts ist – wie jedes Silvester – eigentlich eine Lüge. Neben Heiligabend ist Silvester wohl der mieseste Tag für gute Filme im TV. Einige Ausnahmen oder Klassiker gibt’s dennoch:

RTL2, ab 18:08 Uhr: Per Anhalter durch die Galaxis

Pro Sieben: ab 20.38 Uhr: Fack Ju Göthe



Außerdem findest du heute um 21.15 Uhr bei One ein Kammerspiel, das seinesgleichen sucht. Die halbstündige-Sendung „Kurzschluss“ zeigt in Echtzeit eine spannende Geschichte mit Anke Engelke und Matthias Brandt in den Hauptrollen: Kleinstadt-Bürgermeisterin Bettina Maurer will kurz vor Mitternacht an Silvester Geld abheben. Doch dann verhakt sich ihre Karte im Automaten. Martin greift zur Haarnadel, verursacht einen Kurzschluss. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf und die beiden sitzen zusammen fest. Alle Versuche, Hilfe zu holen, scheinen zu scheitern. Werden sie es schaffen, sich vor dem Jahreswechsel zu befreien? Dass „Pastewka“-Regisseur Erik Haffner bei „Kurzschluss“ die Fäden in der Hand hält, tat der Produktion sicher keinen Abbruch.