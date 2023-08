Selbst verschuldet: Sparkassen und Volksbanken müssen leiden

Die Sparkassen in Deutschland müssen leiden. Genossenschaftsbanken ebenso. Der Grund: Zum ersten Mal seit zehn Jahren sind bei Sparkassen und Volksbanken die Einlagen gesunken. Die Kunden haben also massenweise Geld von ihren Konten abgezogen, um es in andere Anlageformen zu pumpen. In Aktien und ETFS einerseits, aber auch in besser verzinste Festgeld- und Tagesgeld-Angebote bei der Konkurrenz. Denn viele Sparkassen und Volksbanken weigern sich weiterhin, ihren Kunden angemessene Zinsen auf die Ersparnisse zu zahlen. Und das, obwohl der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) inzwischen fast die 4-Prozent-Schallmauer erreicht hat.

Kunden sparen weniger Geld bei Sparkassen und Volksbanken

Für Sparkassen hat das zur Folge, dass deren Einlagenbestände im ersten Halbjahr 2023 um 1,9 Prozent auf 1,16 Billionen Euro geschrumpft sind. Das hat die Beratungsfirma PwC auf Grundlage von Bundesbank-Daten für das „Handelsblatt“ ermittelt. Zum letzten Mal hatte es für die öffentlich-rechtlichen Geldinstitute im ersten Halbjahr 2011 eine negative Einlagenentwicklung gegeben. Bei Genossenschaftsbanken, zu denen neben Volks- und Raiffeisenbanken unter anderem auch die Sparda-Banken und die PSD-Banken gehören, sank der Einlagenbestand im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um 1,7 Prozent auf 846 Milliarden Euro. Hier war zuletzt im Jahr 2008 einen Rückgang zu beobachten.

Während das Geld bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken spürbar abfloss, legte das Einlagevolumen bei privaten Banken deutlich zu. Es kletterte laut PwC-Berechnungen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um insgesamt 2,6 Prozent auf 1,83 Billionen Euro. Unter anderem getrieben durch attraktive Tagesgeld-Angebote. So können sich unter anderem Neukunden bei der ING Bank und der DKB über 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr freuen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten in Deutschland.

Darum zahlen viele Banken nur niedrige Zinsen

Niedrige Zinsen sind insbesondere deswegen für Bankkunden eine große Enttäuschung, weil sie die Gewinne von Sparkassen und Banken kräftig sprudeln lassen. Denn wenn die Geldhäuser überschüssiges Geld über Nacht bei der EZB parken, erhalten sie dort ebenfalls Zinsen. Aktuell liegt der Einlagenzins der EZB bei 3,75 Prozent. Auch deswegen sollten sich Kunden Gedanken über die Eröffnung eines neuen Kontos machen, um einerseits selbst von höheren Zinsen profitieren zu können. Aber auch, um die großen Geldhäuser hinsichtlich ihrer Zinspolitik unter Druck zu setzen.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Neuer Zinskracher bei der J&T Direktbank