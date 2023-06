Tagesgeld: ING holt den Zinshammer raus

Für den Spitzenplatz im Tagesgeld-Vergleich reicht das neue Angebot der ING nicht. Den hält weiter die Suresse Direkt Bank mit einem Zinssatz in Höhe von 3,7 Prozent. Immerhin auf den dritten Platz unseres Rankings hat sich die ING mit ihrer neuen Bonuszins-Kampagne aber schieben können. Neukunden sollten aber einen recht entscheidenden Faktor beachten, bevor sie ein Tagesgeldkonto bei der ING eröffnen.

ING mit 3,5 Prozent Zinsen beim Tagesgeld

Denn einerseits sind 3,5 Prozent Zinsen p.a. eine vergleichsweise lukrative Rendite. Andererseits gibt es den Bonuszins aber nur für sechs Monate. Danach zahlt die ING ihren Extra-Konto-Nutzern nach aktuellem Stand der Dinge nur vergleichsweise maue 0,6 Prozent Zinsen p.a. aus. Ab dem 5. Juli sollen es immerhin 1,0 Prozent werden. Und: 3,5 Prozent Zinsen gibt es maximal bis zu einer Summe in Höhe von 50.000 Euro. Wer mehr auf der hohen Kante liegen hat und auf sein ING-Konto einzahlt, bekommt nur die ersten 50.000 Euro mit 3,5 Prozent p.a. verzinst. Für jeden weiteren Euro gibt es ebenfalls nur 0,6 Prozent – bei einer jährlichen Zinsgutschrift.

Lohnen kann sich das Angebot aber trotzdem. Dann nämlich, wenn man bereit ist, gelegentlich mit seinen Tagesgeld-Einlagen zu einer anderen Bank zu wechseln. Dazu raten auch viele Finanzexperten, wenn es darum geht, wie man am besten auf die zahlreichen Lockangebote auf dem Tagesgeld-Markt reagieren sollte. Frei nach dem Motto: Heute eines der attraktivsten Angebote nutzen und nach Ablauf der Bonuszinsphase schauen, welches Tagesgeldkonto dann die besseren Konditionen bietet. Ein Kontowechsel ist oft in wenigen Schritten über das Internet erledigt.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken du aus Deutschland die aktuell attraktivsten Tagesgeld-Konditionen abstauben kannst. Unser Fokus liegt dabei auf Angeboten, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung und mindestens unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzbar sind.

Weitere Zinserhöhungen könnten folgen

Bei vielen Tagesgeld-Angeboten ist in den kommenden Wochen übrigens mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits in Person ihrer Chefin, Christine Lagarde, angekündigt, dass weitere Erhöhungen notwendig seien, um die hohe Inflation im Euro-Raum zu bekämpfen. „Sind wir fertig? Haben wir unsere Reise schon beendet? Nein, wir sind noch nicht am Ziel angekommen“, so Lagarde.

Die EZB-Chefin ist fest entschlossen, die Teuerung im Euro-Raum auf etwa 2 Prozent zu reduzieren. Zuletzt lag die Inflation aber noch bei etwa 5 Prozent. Dementsprechend sind also noch einige Schritte zu gehen. Mitte Juni hatte die EZB ihren wichtigsten Leitzins auf 4 Prozent angehoben, Ende Juli könnte eine weitere Erhöhung auf dann 4,25 Prozent folgen.

