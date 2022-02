Schwere Zeiten für Xiaomi: Apple und Samsung auf der Überholspur

Auch im Jahr 2021 mussten die Smartphone-Hersteller mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen. So gab es mit einem Wachstum von 8 Prozent zwar eine kleine Besserung, eine vollständige Erholung ist dies jedoch nicht. Die Analysten von Counterpoint Research haben sich die vergangenen zwölf Monate genauer angeschaut. Beim Blick auf die Smartphone-Verkäufe wurde klar, wer die Gewinner und Verlierer im Jahr 2021 waren.

Smartphone-Verkäufe: Aufholjagd und Absturz

Insbesondere die letzten Monate des Jahres 2021 zeigten die Gewinner und Verlierer. Während Samsung ein vergleichsweise beständiges Jahr in Europa verbuchen konnte, hatten anderen Android-Hersteller mit Problemen zu kämpfen.

So hatte Xiaomi im Juni 2021 noch Grund zum Lachen. Laut den Analysten konnte das Unternehmen insbesondere dank des Wachstums in Russland, Spanien und Italien kurzzeitig den ersten Platz in Europa für sich beanspruchen.

Smartphone-Verkäufe in Europa im Jahr 2021

Die Führung hielt aber nicht lange. Denn schon im Juli konnte Samsung die Konkurrenz aus China erneut überholen. Xiaomis Absturz folgte in den kommenden Monaten. Laut Counterpoint Research war das Unternehmen extrem von der weltweiten Chip-Knappheit betroffen.

Trotz dieser Probleme in der zweiten Jahreshälfte konnte Xiaomi im Jahr 2021 die besten Smartphone-Verkäufe in Europa in der Unternehmensgeschichte verzeichnen. Gleiches gilt laut den Analysten auch für Oppo, Realme und Vivo.

Übersicht der Smartphone-Verkäufe in Europa im Jahr 2020 und 2021

Der Gewinner im Herbst und Winter 2021 war jedoch Apple. Die Vorstellung des iPhone 13 beflügelte die Verkaufszahlen in Europa. Trotz des Chip-Mangels konnte der iPhone-Hersteller die Konkurrenten aus Südkorea und China im November und Dezember 2021 überholen. Der Anteil des iPhones bei den Smartphone-Verkäufen in Europa lag bei mehr als 30 Prozent.