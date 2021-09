iPhone 13: Besteller erleben ein böses Erwachen

Es hat genauso Tradition wie das alljährlich neue iPhone: die langen Wartezeiten in den ersten Wochen nach der Vorstellung des Apple-Smartphones. Auch beim aktuellen iPhone 13 musst du dich gedulden, wenn du nicht zu den ersten Bestellern am Tag des Vorverkaufs gehört hast.

Während die ersten Lieferungen bereits seit einigen Tagen diese frühen Vorbesteller erreichen, müssen sich Spätentschlossene wieder einmal mehrere Wochen lang gedulden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Analysten von Analysten bei J.P.Morgan und Credit Suisse berichtet, liegen die Lieferzeiten weltweit teilweise bei mehr als vier Wochen für einige Modelle der neuen iPhone 13 Familie.

iPhone 13: Pro und Pro Max erneut äußerst beliebt

Die langen Wartezeiten betreffen vor allem die beiden Pro-Modelle vom neuen iPhone. Wenn du ein iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max in die Finger bekommen willst, musst du bei einer Online-Bestellung mehr als vier Wochen warten. Im deutschen Apple Store nennt Apple derzeit „4-5 Wochen“ bis zur Lieferung. Die Lage beim regulären iPhone 13 und iPhone 13 mini sieht derweil etwas besser aus. Hier sind es je nach Modell zwischen ein und drei Wochen.

Der Blick der Analysten auf die USA verrät die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Woche nach der Verfügbarkeit. Hier stieg die Lieferzeit der iPhone-13-Reihe auf 19 bis 34 Tage in der zweiten Woche. In der ersten Woche waren es noch 7 bis 20 Tage. In beiden Fällen länger als bei den Modellen des iPhone 12.

Ein Blick in den Online-Store hilft bei der Suche

Für einige Nutzer könnte der Weg in den Apple Store eine effektive Alternative sein. Wer in der Nähe es Stores wohnt, kann hier nämlich unter Umständen deutlich schneller fündig werden. Insbesondere das iPhone 13 und 13 mini sind in vielen Stores noch vorrätig.

Beim Pro und Pro Max hilft es manchmal kurz vorm Öffnen des lokalen Stores online die Verfügbarkeit zu prüfen. Aber auch im Laufe des Tages werden die Lieferstände hin und wieder aktualisiert. Es ist also möglich, dass du hier schneller an ein neues Smartphone kommst als bei einer Online-Lieferung.

Aber auch bei der reinen Online-Bestellung muss beachtet werden, dass Apple in der Vergangenheit häufig extrem vorsichtig mit den eigenen Lieferterminen war. So kann es schnell vorkommen, dass der Postbote früher klingelt, als das Unternehmen ursprünglich versprochen hat. Das gilt übrigens auch für Bestellungen in anderen Onlineshops. Denn auch in den Lagern von Amazon, MediaMarkt und Saturn kann schneller iPhone-Nachschub landen als es vorsichtig kalkuliert wurde.