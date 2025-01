Schon wieder: Netflix wird teurer

Noch vor wenigen Tagen entschied ein Gericht in Deutschland: Die Preiserhöhung von Amazon Prime Video war unzulässig. Rund 17 Millionen Kunden sollen ihr Geld zurückbekommen. Davon lässt sich Netflix nicht stören und kündigt an, die Preise für seinen Video-Streaming-Dienst erneut anzuheben. Nutzern scheint das egal zu sein, werden es von Jahr zu Jahr mehr zahlende Kunden, die den Dienst abonnieren. Ein Ende der Preistreiberei scheint nicht in Sicht.

Netflix erhöht die Preise: Ist das erst der Anfang?

Netflix hat inzwischen mehr als 300 Millionen Nutzer weltweit. Allein zwischen Oktober und Dezember des vergangenen Jahres kamen 19 Millionen Abonnenten dazu. Das zeigt dem Streaming-Dienst-Anbieter: Das Ende der Preis-Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht. Offenbar zahlen die Kunden das, was Netflix verlangt. Es folgt also eine weitere Preiserhöhung.

Im Rahmen der Präsentation seiner jüngsten Unternehmenszahlen erwähnt Netflix: „Da wir weiterhin in unsere Programme investieren und unseren Abonnenten einen größeren Mehrwert bieten wollen, werden wir gelegentlich Kunden bitten, etwas mehr zu zahlen.“ Deshalb hat man im ersten Schritt nun die Preise für die meisten Tarife in den USA, Kanada, Portugal und Argentinien angehoben. Gegenüber dem US-amerikanischen Magazin The Verge nennt Netflix auch die neuen Preise. In den USA zahlen Kunden für das Abo mit Werbung ab sofort 7,99 statt 6,99 US-Dollar. Der Preis für das werbefreie Standardpaket steigt von 15,49 auf 17,99 US-Dollar pro Monat. Auch in Deutschland droht eine weitere Erhöhung der Preise.

Weitere Preiserhöhungen werden folgen

Das ist sehr wahrscheinlich, nicht nur, weil ein Netflix-Abo mit Werbung hierzulande mit 4,99 Euro und das Standard-Abo mit 13,99 Euro deutlich günstiger sind, als die alten Abo-Preise in den USA. Auch war es in der Vergangenheit so, dass eine Preissteigerung in den USA nur der Anfang war und Netflix die Preise kurze Zeit später auch in Deutschland erhöhte. Zudem enthält der Teilsatz „… werden wir gelegentlich Kunden bitten, etwas mehr zu zahlen“, auch die Aussage, dass diese Preiserhöhung nicht die Letzte ist, mit der Netflix seine Kunden konfrontiert.