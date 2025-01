Amazon muss Kunden Geld zurückzahlen: Um diese Summe geht es Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Amazon hat hierzulande etwa 17 Millionen zahlende Kunden. Rund die Hälfte aller Haushalte in Deutschland hat also Amazon Prime abonniert. Und all diesen Kunden soll Amazon jetzt Geld zurückzahlen? Doch warum? Und wie viel?