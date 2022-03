Samsungs nächster Geniestreich: L-förmiges Handy & Surround-Display

Samsung gehört im Segment der faltbaren Smartphones sowohl zu den Vorreitern als auch zu den aktuell erfolgreichsten Unternehmen weltweit. Damit das so bleibt, arbeitet der Südkoreaner kontinuierlich an neuen Ansätzen, die anschließend in Form von Patenten bei Organisationen wie dem USPTO (United States Patent and Trademark Office) und der WIPO (World Intellectual Property Organization) eingehen. Mitte vergangenen Jahres reichte Samsung zwei überaus interessante Konzepte ein, die dem weiterhin vergleichsweise unbeweglichen Smartphone-Markt einen Schubs verpassen könnten.

L-förmiges Samsung-Smartphone

Auf den ersten Blick wirkt das L-förmige Mobiltelefon wie ein handelsübliches Handy mit einem zweiten Display auf der Rückseite, doch der Schein trügt. Denn dabei handelt es sich um einen Auswuchs des Hauptdisplay, der sich nach Belieben ausklappen lässt. Das Resultat: Ein L-förmiger Bildschirm, wobei das L auf dem Kopf steht. Dadurch eröffnen sich zahlreiche neue Einsatzgebiete. Beispielsweise lässt sich die Steuerung von Apps automatisch in das Anhängsel verlagern, während sich das eigentliche Programm – wie etwa ein Videoplayer – über den gesamten „Hauptbildschirm“ erstreckt. Auch der Bild in Bild-Modus wird dank des Flip-Displays überflüssig, sowie teilweise auch das Spalten des Bildschirms für einen Zwei-Fenster-Modus.

Zugeklappt wird die Extra-Bildschirmfläche mithilfe dreier Magneten gesichert. Nutzer können diesen als zweites Display für Selfie-Aufnahmen mit der Hauptkamera nutzen. Allerdings scheint Samsung das neuartige Handy zusätzlich auch mit einer Frontkamera ausstatten zu wollen.

L-förmiges Samsung-Smartphone

Surround-Display-Smartphone

Ein weiteres Samsung-Patent erinnert an das 2019 vorgestellte Xiaomi Mi Mix Alpha, nur dass sich das Display diesmal komplett um das gesamte Gehäuse legt. Dafür wurden Objektive und Sensoren auf eine Gehäuse-Fläche über dem Bildschirm verbannt. Auch dieses Design eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten. So will der Hersteller die Lautstärkewippe virtualisieren und Verknüpfungen sowie Symbole auf die andere Smartphone-Seite packen. Auch ist es mit einem 360°-Display möglich, die mechanischen Schultertasten von Gaming-Smartphones zu simulieren, die im Querformat den L1- und R1-Tasten eines Controllers entsprechen. Ferner sollen sich Steuerelemente beziehungsweise zusätzliche App-Funktionen auf die Rückseite verschieben lassen. So könnten etwa Bilder auf einer Seite begutachtet werden, während die gesamte Galerie auf der anderen Seite stetig erreichbar bleibt. Die Steuerung soll dabei sowohl über eine Touchbedienung als auch über den S-Pen erfolgen können.

Samsung-Smartphone mit Surround-Display

Bei den oben aufgeführten Geräten handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Patente. Es ist also unklar, wann und ob die Smartphones den Massenmarkt erreichen. Insbesondere, da normalerweise chinesische Hersteller wie TCL und nicht etwa Samsung oder Apple diejenigen sind, die neuartige Konzepte vorantreiben.