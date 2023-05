Samsung: Großes Kamera-Update steht unmittelbar bevor

Rund 1,5 Gigabyte bringt das Update auf die Waage, welches wohl schon in dieser Woche auf den ersten Samsung-Smartphones aufschlagen wird. Es soll nicht nur die Kameraaufnahmen verbessern, sondern bringt auch eine neue Funktion für Hobbyfotografen mit. Aktuell ist das Update nur für das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra geplant. Bleibt zu hoffen, dass Samsung die neue Funktion später auch älteren Modellen spendiert.

Samsung bringt neuen 2x-Portraitmodus

Highlight des großen Kamera-Updates ist der neue 2x-Zoom. Er gehört bei anderen Top-Smartphones wie dem iPhone 14 Pro zur Standard-Ausstattung und kommt nun auch auf die Samsung Galaxy S23 Reihe. Der neue Modus bietet sich insbesondere für Porträts an. Mit etwas Zoom gelingen hierbei bessere Fotos. Das 3-fach-Zoom-Objektiv bietet jedoch eine geringere Auflösung und eine kleinere Blende.

Hier kann der neue 2-fach-Zoom also besonders glänzen. Er wird weder mit einem digitalen noch mit einem optischen Zoom realisiert. Stattdessen nutzt Samsung einen Ausschnitt des Hauptsensors, um ein zweifach vergrößertes Bild zu erhalten. Heißt beim Galaxy S23 und S23 Plus erhält man ein 12,5 Megapixel Foto und beim Galaxy S23 Ultra ein 50-Megapixel-Foto, das durch Zusammenfassen mehrere Pixel ebenfalls auf 12,5 Megapixel skaliert wird.

Der bekannte Samsung-Leaker IceUniverse hat die neue Funktion bereits in einer unveröffentlichten Testversion entdeckt und präsentiert einen Screenshot davon via Twitter.

Weitere Verbesserungen der Kamera und mehr Sicherheit

Auch für Videos ist der neue 2-fach-Zoom geplant. Ob dieser jedoch bereits mit dem aktuellen Update zur Verfügung steht, ist bisher nicht bekannt. Neben der neuen Zoom-Funktion hat Samsung auch an der generellen Fotoqualität geschraubt und nimmt einige Verbesserungen vor.

So sollen unschöne Artefakte im HDR-Modus, insbesondere bei blauem Himmel zu sehen, der Vergangenheit angehören. Auch die hellen Schatten, die bei dunkel ausgeleuchteten Motiven teilweise aufgetreten sind, sollen behoben sein. Weitere Verbesserungen kündigen sich beim digitalen Nachschärfen von Zoom-Fotos an.

So kommt das Update auf dein Samsung-Smartphone

Das Update wird voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche für das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra veröffentlicht. Es kommt zusammen mit dem Sicherheitspatch für Juni daher und ist rund 1,5 Gigabyte groß. Je nach Mobilfunkvertrag ist also das Herunterladen via WLAN-Verbindung empfohlen. Sobald das Update verfügbar ist, wirst du per Push-Nachricht darauf hingewiesen. Alternativ kannst du in den Einstellungen unter dem Punkt „Software-Update“ auch selbst nachschauen und das Update starten, sofern es bereits verfügbar ist.