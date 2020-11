Verblüffend: Diese fünf Jahre alten Samsung-Handys bekommen ein Update Simone Warnke 2 Minuten

Smartphones bekommen in der Regel zwei Jahre lang Updates aufgespielt – also in dem Zeitrahmen, in dem Hersteller dazu verpflichtet sind. Samsung holt jetzt gleich zwei fünf Jahre alte Handys aus der Versenken und spendiert ihnen kurzerhand ein Update.