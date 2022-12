Samsung: Beliebtes Smartphone bekommt nun doch einen Nachfolger

Bei den Fan-Editionen von Samsungs Smartphones bekommt man viele Flaggschiff-Funktionen wie eine Top-Kamera und leistungsstarke Hardware zum günstigeren Preis. Mit dem Galaxy S21 FE sollte jedoch Schluss sein. So kam das Smartphone nach vielen Verzögerungen erst kurz vor dem Start der Nachfolger-Serie auf den Markt.

Das Samsung Galaxy S22 FE soll kommen

Über die Weihnachtsfeiertage sind nun mehrere übereinstimmenden Berichte von Leakern auf Twitter aufgetaucht. Diese bestätigen einen baldigen Start des Samsung Galaxy S22 FE. So soll es von der aktuellen Flaggschiff-Reihe wohl doch noch eine Fan-Edition geben, bevor im Frühjahr die S23-Reihe auf den Markt kommt.

Laut den Berichten soll das Galaxy S22 FE die Preis-Lücke zwischen dem geplanten Galaxy A54 in der Mittelklasse stopfen und die Galaxy S22-Reihe preislich nach unten hin abrunden. Ein Galaxy A74 – also eine größere Variante des beliebten Mittelklasse-Smartphones soll es hingegen nicht mehr geben. Hierzulande wurde diese Reihe jedoch auch 2022 nicht mehr angeboten.

Was kann das Galaxy S22 FE

Zum Aussehen der Fan-Edition des Samsung Galaxy S22 ist noch nicht so viel bekannt. Als sicher dürfte jedoch ein 6,5 bis 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung gelten.

Mehr wissen wir bereits über die technische Ausstattung. So ist die Kamera wohl in diesem Jahr nicht ganz auf einem Niveau mit der restlichen S22-Serie. Stattdessen kommt ein 108-Megapixel-Sensor als Hauptkamera zum Einsatz.

Bezüglich der Leistung dürfte das Samsung Galaxy S22 FE hingegen das stärkste Modell der Reihe werden. So kommt hier mit dem Exynos 2300 der direkte Nachfolger des Prozessors in den anderen S22-Modellen zum Einsatz. Diesen hätten wir eigentlich im Galaxy S23 gesehen – hier setzt Samsung jedoch erstmals auch in Europa auf Snapdragon-Chips, wenn man den aktuellen Gerüchten glauben mag.

Weiteres FE-Modell geplant

2023 soll noch eine weitere Fan-Edition von Samsung auf den Markt kommen. Hierbei handelt es sich um das Galaxy Tab S8 FE. Dieses soll ebenfalls mit dem Exynos 2300 Chip ausgestattet sein und so das größte Problem des Tab S7 FE – eine zu geringe Performance – aus der Welt schaffen.