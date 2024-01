„Saltburn“ sorgt für echte Schocker: Solche Szenen hast du noch nie gesehen

Auch wenn Emerald Fennells „Saltburn“ als Skandalfilm bezeichnet wird, nahm ihn Amazon Prime Video trotzdem in sein Streamingangebot auf. Etwa einen Monat später erreicht der Film eine Milliarde Aufrufe und zählt somit zu den unendlichen Superhits. In den deutschen Amazon-Prime-Video-Charts hält er den Spitzenplatz in der Film-Kategorie. Zudem bewertet ihn die Film- und TV-Webseite imdb.de mit 7,1 von insgesamt zehn Sternen. Obendrauf ist „Saltburn“ gerade sogar zu einem richtigen Trend in den sozialen Medien geworden.

„Saltburn“: Ist das die Liga der Superreichen?

Oliver Quick, gespielt von Barry Keoghan, studiert noch nicht lange in Oxford und ist anfangs eher ein Außenseiter ohne Freunde. Er wirkt introvertiert, ist lieber ein Beobachter und hat es schwer, Anschluss zu finden. Auch zur Weihnachtsfeier der Studenten wird er nicht eingeladen. In der nahezu düsteren Uni-Mensa spricht ihn am Tisch der leicht durchgedrehte Michael (Ewan Mitchell) an, der zugleich aber auch ein mathematisches Genie ist: „Bist du auch ein Mensch ohne Freunde?“

Von diesem Zeitpunkt an treffen sich die beiden häufiger. Um zu lernen, in die Bibliothek oder in die Bar zu gehen. Jedoch verändert sich Olivers soziales Umfeld von jetzt auf gleich. Alles beginnt mit seiner Hilfsbereitschaft gegenüber Felix Catton (Jakob Elordi), der auf dem Uni-Gelände mit einer Fahrradpanne strandet. Michael verliert plötzlich das Interesse an Oliver, lässt ihn in der Bar sitzen, ignoriert ihm und vermeidet es auch, nur noch ein Wort mit ihm zu sprechen.

Oliver wendet sich in der Folge Felix zu. Beide lernen sich ziemlich gut kennen und Felix lädt Oliver auf den Familiensitz Saltburn ein. Dort kennt er niemanden, bis auf Farleigh Start, der mit ihm denselben Geschichtskurs belegt. Nachdem Farleighs Mutter in die USA durchgebrannt ist, wohnt er in Saltburn. Er ist fast schon wie Felix‘ Bruder. Besonders imposant: Der Familiensitz Saltburn ist kein gewöhnliches Haus, sondern ein gigantisches Schloss. Oliver merkt schnell, dass er sich in der Liga der Superreichen befindet und fängt sofort an, seine eifersüchtigen Gegner auszuschalten. Er fängt an, zu arbeiten, denn schon bald gehört alles ihm.

Hier ist der Trailer zum Film „Saltburn“:

„Saltburn“: Doch was macht den Superhit zum Skandalfilm?

„Saltburn“ sorgte nicht nur in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Eine improvisierte Szene ist beispielsweise, als Oliver das Badewasser, in welches Felix kurz vorher onaniert hat, am Wannenabfluss schlürft. In einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift Variety sagte Keoghan: „Klar ist es ekelhaft. Aber wenn man sich überlegt, welches Level von Obsession dieser Junge mitbringt. Genau daraus habe ich die Entscheidung getroffen, mein Gesicht am Abflussloch entlangzureiben und das Wasser nicht direkt aufzuschlürfen – weil ich es auf ein neues Level heben wollte.“