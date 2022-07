Rundfunkbeitrag abgeschafft: Dennoch müssen Franzosen zahlen

„Die Presse, plötzlich befreit von ihren Fesseln, die ihre Handlungsfreiheit einschränkten und ihren Aufschwung aufhielten, erlangt heute eine unerwartete Autorität und einen unerwarteten Einfluss.“

Das oben aufgeführte Zitat stammt aus der am 13. März 1848 erschienenen Erstausgabe der in Lyon ansässigen Tageszeitung "Le Salut Public". Im 21. Jahrhundert scheint man die Fesseln in Frankreich wieder herauskramen zu wollen.