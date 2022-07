Rundfunkgebühren für's Internet: Dieses Urteil ebnet den Weg Simone Warnke 2 Minuten

Rundfunkgebühren für öffentlich-rechtliche Dienstleister sind stark umstritten, nicht nur in Deutschland. In Österreich geht man nun neue Wege und nimmt das Internet in den Fokus. Das Urteil dazu ist historisch.