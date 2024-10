Reisen an Weihnachten: Dann solltest du dein Bahn-Ticket kaufen

Die Preise für Bahn-Tickets in Deutschland richten sich nach der Nachfrage. So kann ein Ticket für dieselbe Strecke mal 15 Euro und mal fast 200 Euro kosten. Ausschlaggebend bei der Buchung ist der richtige Zeitpunkt. Vor Weihnachten ist die Nachfrage nach Tickets riesig, daher ist der richtige Zeitpunkt zum Buchen hier besonders wichtig.

Das ist der beste Zeitpunkt zum Ticketkauf

Bisher sind die Tickets für die Zeit vor Weihnachten noch nicht im Verkauf. Denn das Fahrplanjahr 2024 endet in Europa nicht an Neujahr, sondern bereits am 14. Dezember. Ab dem 15. Dezember gilt der neue Fahrplan für 2025. Ab wann man die Tickets für den kommenden Fahrplan und damit auch für die Weihnachtszeit buchen kann, verrät die Bahn offiziell nicht. In den vergangenen Jahren war es jedoch stets am 16. Oktober so weit.

Und da bei Bahn-Tickets der Preis nur nach oben geht, ist der ideale Zeitpunkt also direkt am 16. Oktober. Auch wenn deine Weihnachtspläne bis dahin nicht in Stein gemeißelt sind, ist es sinnvoll, schon einmal ein Ticket zu sichern. Mit einem Flex-Ticket kannst du einen beliebigen Zug am Reisetag wählen und das Ticket bis einen Tag vor der Reise kostenfrei stornieren. Und wer lange im Voraus ein Flex-Ticket bucht, fährt damit teils günstiger als mit einem kurzfristig gebuchten Sparticket.

Übrigens kannst du auch Sparpreis-Tickets, die an die Nutzung eines Zuges gebunden sind, bis einen Tag vor Reisebeginn gegen eine Gebühr von 10 Euro stornieren, wenn sich deine Reisepläne ändern sollten. Super Sparpreis-Tickets sind vom Umtausch und Stornierung ausgeschlossen.

Weitere Bahn-Tipps für das Reisen an Weihnachten

An Weihnachten sind die Züge voll und die Sitzplätze rar. Daher ist es ratsam, sich eine Sitzplatzreservierung zum Ticket dazu zu buchen. Diese kostet 5,20 Euro in der zweiten Klasse oder 6,50 Euro in der ersten Klasse.

Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, dürfte sich der Reise-Ansturm etwas entzerren und viele schon vor dem Wochenende in die Heimat fahren. Die günstigsten Reisezeiten sind erfahrungsgemäß am Sonntag, 22. Dezember, oder am Vormittag von Heiligabend.

Auf einigen Strecken gibt es übrigens eine Konkurrenz zur Deutschen Bahn. Die Züge von Flixtrain werden im DB-Navigator zwar vereinzelt angezeigt, jedoch ohne Preise. Buchen muss man bei Flixtrain selbst. Hier sind die Tickets für vor Weihnachten bereits verfügbar und kosten aktuell zwischen 15 und 30 Euro auf den Strecken von Berlin nach Hamburg, Frankfurt oder Köln und zwischen Köln und Hamburg. Auch zwischen diesen Großstädten werden einige Haltestellen angefahren. Das Reisen mit Flixtrain dauert zwar etwas länger als mit dem ICE, ist aber oftmals günstiger und eine Sitzplatzreservierung ist inklusive. Größter Nachteil jedoch: Sollte dein Zug ausfallen, bekommst du zwar dein Geld zurück, aber nicht am Ziel an. Bei der Deutschen Bahn kannst du in diesem Fall einfach auf einen anderen Zug umsteigen.