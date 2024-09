Rambo ist wieder da: Mafia-Serie in den Charts

Große alte amerikanische Muscle-Cars, Männer in Anzügen und Macht über fast schon einen gesamten Stadtteil – das ist das Leben eines Mafiosi. Zumindest werden die Kriminellen häufig auf diese Art und Weise in verschiedenen Filmen und Serien dargestellt. Schauspieler wie Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci oder auch der mittlerweile verstorbene Ray Liotta sind für ihre Rollen als kalte und furchteinflößende Mafiosi weltbekannt. 2022 tritt ein weiterer Hollywood-Schauspieler der Gruppe bei. Es ist „Rambo“-Star Sylvester Stallone, der in der Paramount+-Serie „Tulsa King“ in die Rolle des Dwight Manfredi schlüpft.

„Tulsa King“: Mafia-Serie auf Platz 2

Gut zwei Jahre sind mittlerweile vergangen. Mitte November 2022 feiert die Serie „Tulsa King“ mit Hollywood-Legende Sylvester Stallone in der Hauptrolle ihre Premiere auf Paramount+. Die Mafia-Serie hat sich zu einem wahren Erfolg entwickelt. Einem Bericht des US-amerikanischen Magazins The Hollywood Reporter zufolge wurden alle neun Folgen der ersten Staffel des Krimi-Dramas insgesamt 3,36 Milliarden Minuten gestreamt. Seit dem 15. September dieses Jahres können Fans nun wieder aufatmen, denn „Tulsa King“ ist in die zweite Runde gestartet.

Die zweite Staffel ist bereits jetzt ein echter Hit. JustWatch zufolge belegt das Krimi-Drama aktuell den zweiten Platz der gefragtesten Serien in den deutschen Streaming-Charts. Ob „Tulsa King“ die ebenfalls erfolgreiche Batman-Serie „The Penguin“ aber vom Spitzenplatz stoßen kann, wird sich erst im Laufe der Zeit noch zeigen müssen. Nutzer der Bewertungsplattform IMDb haben die Paramount-Serie mit 8,0 von 10 Sternen bewertet. Auch auf Rotten Tomatoes erreicht sie bisher einen starken Score von 87 Prozent. Die zweite Staffel besteht aus insgesamt zehn Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden.

Hier kannst du dir den Trailer zur zweiten Staffel der Krimi-Drama-Serie „Tulsa King“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Staffel 2: Worum geht es?

In der ersten Staffel hat sich Dwight Manfredi mit vielen Menschen angelegt. Somit hat er auch in der zweiten Staffel nicht gerade wenig zu tun. Schließlich ist das Ziel gemeinsam mit seiner Crew, das wachsende Imperium in Tulsa auszubauen, jedoch sind sie nicht die einzigen mit solch einem Vorhaben. Ein mächtiger Geschäftsmann und die Mafia von Kansas City stellen nun eine Bedrohung dar und wollen Dwight ein für alle Male beseitigen.