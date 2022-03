Quantensprung: Volvo lädt erste Elektroautos kabellos

Im März haben wir dich bereits über einen neuen Laderoboter von Continental informiert, der Elektroautos ganz ohne Kabel aufladen können soll. Im schwedischen Göteborg ist mindestens für die kommenden drei Jahre eine kleine Taxiflotte unterwegs, die sich ebenfalls kabellos aufladen lässt. Dafür müssen die Fahrzeuge des Typs Volvo XC40 an speziellen Stationen halten, die ähnlich funktionieren wie das System von Continental.

Volvo lädt Autos kabellos mit bis zu 40 kW

Laut Angaben von Volvo sind die vollelektrischen Taxis mehr als zwölf Stunden pro Tag im Einsatz und legen jährlich rund 100.000 Kilometer zurück. Die kabellose Aufladung erfolgt künftig an Ladestationen von Momentum Dynamics, einem führenden Anbieter kabelloser elektrischer Ladesysteme. Sobald ein kompatibles E-Fahrzeug über einer in den Boden eingelassenen Ladestation parkt, beginnt der Ladevorgang automatisch. Der Fahrer muss dafür nicht einmal aussteigen. Für die optimale Ausrichtung nutzt Volvo ein 360-Grad-Kamerasystem, um das Fahrzeug perfekt auf der Ladeeinheit zu parken.

Die Ladeleistung kann mit klassischen DC-Ladestationen mithalten, heißt es in einer Mitteilung von Volvo. Über ein Ladepad sendet die Station Energie an den am Auto montierten Empfänger. Der vollelektrische Volvo XC40 Recharge wird dabei kabellos mit mehr als 40 kW Leistung versorgt. Die Ladegeschwindigkeit ist damit rund viermal so hoch wie bei einer privat genutzten 11-kW-Wallbox. Und fast so schnell wie bei kabelgebundenen 50-kW-Gleichstrom-Schnellladern. Das nachfolgende Video veranschaulicht, wie das System im Detail funktioniert.

Zahlreiche namhafte Partner

Teil des jetzt angelaufenen Testlaufs sind auch die Einzelhändler Volvo Bil und Volvo Car Retail. Außerdem der schwedische Energieversorger Vattenfall mit seinem Ladenetz InCharge, das städtische Energieunternehmen Göteborg Energi und die „Business Region Göteborg“, eine kommunale Wirtschaftsentwicklungsagentur der Stadt Göteborg. „Die Erprobung neuer Ladeprozesse zusammen mit ausgewählten Partnern ist ein guter Weg, um alternative Ladeoptionen für unsere zukünftigen Elektrofahrzeuge zu evaluieren“, sagt Mats Moberg, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Volvo Cars.