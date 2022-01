Schluss mit nervigen Kabeln: Brillante neue Ladelösung für E-Autos

Stell dir vor, du fährst ein Elektroauto und für das Aufladen benötigst du kein lästiges Kabel mehr. Klingt utopisch? Soll aber genau so Realität werden. Zumindest, wenn es nach Continental geht. Der Automobilzulieferer, hauptsächlich bekannt durch seine Reifen-Sparte, forscht nämlich intensiv an einem vollautomatischen Laderoboter für E-Fahrzeuge. Er soll zunächst in privaten Garagen zum Einsatz kommen. Später ist aber auch eine Bereitstellung im öffentlichen Raum vorgesehen.

Laderoboter für Elektroautos soll 2024 verfügbar sein

Erste seriennahe Systeme des gemeinsam mit dem österreichischen Start-up Volterio entwickelten Laderoboters will Continental bereits bis Mitte des laufenden Jahres entwickeln. Er soll dann auch schon alle erforderlichen Zertifizierungskriterien der Automobilindustrie erfüllen. Die finale und von Endkunden käuflich zu erwerbende Fassung könnte nach aktueller Planung im Jahr 2024 zur Verfügung stehen. Die Fertigung des neuen Laderoboters soll in Deutschland erfolgen.

Technisch besteht die vollautomatische Ladelösung aus zwei Komponenten. Zum einen muss am Unterboden des Elektroautos eine Ladeeinheit montiert werden. Eine Zweite auf dem Garagenboden. Sobald das Auto geparkt ist, verbinden sich beide Komponenten über eine smarte Automatik miteinander. Sie wird unter anderem per Ultra-Breitband gesteuert, einer funkbasierten Kommunikationstechnologie zur Datenübertragung im Nahbereich.

Kooperation soll schnellere Verfügbarkeit garantieren

Continental hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass das Auto nicht einmal akkurat geparkt werden muss. Der Laderobotor ist dem Vernehmen nach in der Lage, bis zu 30 Zentimeter Abweichung von der idealen Parkposition selbständig zu korrigieren. Dabei soll auch eine kegelförmige Gestaltung der physischen Steckverbindung zwischen Boden- und Fahrzeugeinheit helfen. Anders als bei kabellosem induktivem Laden über ein Magnetfeld soll beim Energie-Tanken mit dem Laderoboter kaum Energie verloren gehen.

Eine Bodeneinheit erlaubt zusammen mit einer zweiten, am Auto montierten Einheit das kabellose Aufladen von E-Autos.

Bisher hatten Continental und Volterio unabhängig voneinander an Laderoboter-Lösungen für Elektroautos geforscht. Die nun beschlossene Kooperation soll dazu führen, eine passende Lösung möglichst rasch am Markt etablieren zu können. Die beiden Partner versprechen eine unkomplizierte und schnelle Installation und eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Das Aufladen eines E-Autos in der heimischen Garage würde damit genauso flott funktionieren wie an einer schnellen Wallbox.

Laderoboter 2.0 für öffentlichen Raum mit 50 kW Ladeleistung

Für die Zukunft ist in einem zweiten Schritt geplant, dass die Laderoboter-Technologie sich auch im Boden versenken lässt. Sie wäre dann zum Beispiel auch für den Einsatz in Parkhäusern, an Tankstellen oder auf Betriebsflächen geeignet. Dann sogar mit einer Ladeleistung von mehr als 50 kW per Gleichstrom (DC). Informationen zu einem möglichen Preis gibt es noch nicht.