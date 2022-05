Prime Video: Kampf den Superhelden - Neuerungen sorgen für Aufsehen

Auch wenn wir uns in diesen Tagen vielerorts noch nicht über frühsommerliche Temperaturen freuen können, läutet Amazon Prime Video mit dem bevorstehenden Monatswechsel den Start des Sommerprogramms ein. Und das hat es nicht nur hinsichtlich neuer Filme in sich. Auch verschiedene packende Serien-Neustarts und -Fortsetzungen stehen auf dem Programm.

„The Boys“ – Staffel 3 in Kürze verfügbar

Bereits ab dem 3. Juni 2022 kannst du bei Prime Video exklusiv die dritte Staffel der Top-Serie „The Boys“ sehen. Und wieder einmal geht es für die Gruppe The Boys um Billy Butcher darum, korrupte Superhelden zu stoppen. Denn nichts ist schlimmer als Leitfiguren, die ihre Beliebtheit missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen.

Und nebenbei wollen The Boys auch noch die Wahrheit über The Seven und den Multimilliarden-Dollar-Konzern Vought offenlegen, der die Superhelden verwaltet und ihre schmutzigen Geschäfte vertuscht. Der nachfolgende Trailer offenbart dir einen Blick auf erste Details zur dritten Staffel.

„The Summer I Turned Pretty“ – Staffel 1 ab Mitte Juni 2022

Ein Buch dient als Vorlage für das neue Amazon Original „The Summer I Turned Pretty“. Der gleichnamige Roman stammt von „New York Times“ Bestsellerautorin Jenny Han, die auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin der Serie fungiert. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Facetten rund um die Liebe. Eine Dreiecksbeziehung zwischen einer jungen Frau und zwei Brüdern, die Kraft einer starken Freundschaft zwischen Frauen und die sich ständig verändernden Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern.

Außerdem die großen Gefühle der ersten Liebe und des ersten Herzschmerzes sowie die Geschichte dieses einen, magischen Sommers. Los geht es mit der ersten Episode ab dem 17. Juni 2022. Neugierig? Nachfolgend gibt’s den passenden Teaser-Trailer für dich.

„Fairfax“ – Staffel 2 der frechen Animationsserie startet

Humorvoll und nicht selten sogar ziemlich frech geht es in „Fairfax“ zur Sache. In der zweiten Staffel stehen erneut die Missgeschicke von vier Mittelschülern im Fokus, die ihren Platz im Leben suchen. Es ist ein moderner Blick auf den zeitlosen Versuch, sich einzugliedern und hervorzustechen, an seiner Clique festzuhalten und seinen ersten Schwarm zu küssen – der vielleicht K.I. ist, vielleicht auch nicht. Die zweite Staffel von „Fairfax“ startet bei Prime Video am 10. Juni 2022.

Und das sind nur drei Beispiele zu neuen Serien, die im Juni 2022 bei Prime Video anlaufen. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den weiteren Serien-Neustarts.

Titel Staffel abrufbar ab This Is Us 6 1. Juni 2022 The Boys 3 3. Juni 2022 Fairfax 2 10. Juni 2022 Guilty Minds 1 10. Juni 2022 The Lake - Der See 1 17. Juni 2022 The Pogmentary: Born Ready 1 17. Juni 2022 The Summer I Turned Pretty 1 17. Juni 2022 Chloe

1 24. Juni 2022 The One That Got Away 1 24. Juni 2022 Damaged Goods 1 11. Juli 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Diabolical 1 2022 Die Discounter 2 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Juni 2022

Neben neuen Serien sind bei Prime Video im Juni 2022 aber natürlich auch wieder Film-Neustarts im Programm vorgesehen. Und dazu gehören unter anderem die Teile 1 bis 4 von „Lethal Weapon“ und – etwas familienfreundlicher – „Kung Fu Panda 3“. Aber auch zwei neue Originalfilme von Amazon sind im Juni mit von der Partie. „Kick Like Tayla“ dokumentiert in diesem Zusammenhang ab dem 17. Juni 2022 das Leben von AFLW-Spielerin und Boxchampion Tayla Harris. Das dürfte eher für eine recht spitze Zielgruppe im deutschsprachigen Raum interessant sein.

Für viele Film-Fans schon sehenswerter hört sich die Story des zweiten Films aus den Amazon Studios an. Denn in „My Fake Boyfriend“ erschaffen die Freunde von Andrew im Internet den scheinbar perfekten Ersatz für jenen toxischen Freund, der Andrew kürzlich verlassen hat. Dass es „Cristiano“ nur in sozialen Netzwerken gibt, wird dabei schnell zu einem noch viel größeren Problem. Und als dann auch noch der echte Traummann Rafi in Andrews Leben tritt, ist das Chaos perfekt.

Titel verfügbar ab Valley Girl

1. Juni 2022 Wedding Crashers 1. Juni 2022 Halvdan Viking

2. Juni 2022 Bevor der Winter kommt

3. Juni 2022 I’m Not Rappaport

3. Juni 2022 Das Mädchen mit dem Diamantenohrring

6. Juni 2022 Lethal Weapon, Tei 1, 2, 3 und 4 7. Juni 2022 Beckenrand Sheriff 9. Juni 2022 Im Auge des Sturms 10. Juni 2022 Never Rarely Sometimes Always 11. Juni 2022 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 12. Juni 2022 Mit ganzer Kraft 13. Juni 2022 Die Schule der magischen Tiere - Teil 1 14. Juni 2022 Miss Undercover 14. Juni 2022 Miss Undercover 2 14. Juni 2022 Paris um jeden Preis 16. Juni 2022 Kick Like Tayla

17. Juni 2022 Amazon Original Film

Margarete, Queen of the North 18. Juni 2022 Kaltes Blut – Auf den Spuren von Truman Capote 19. Juni 2022 Kung Fu Panda 3 19. Juni 2022 Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 20. Juni 2022 Kajillionaire 22. Juni 2022 Kill the Boss 2 23. Juni 2022 My Fake Boyfriend

24. Juni 2022 Amazon Original Film

Shelter – Auf den Straßen von New York 25. Juni 2022 Auf und Davon 29. Juni 2022

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Amazon das Angebot der Prime Video-App weiter einschränkt. Schlechte Nachrichten gibt es zudem für die Nutzer zahlreicher Kindle-Geräte.

