Preisrutsch im Telekom-Netz: Neuer Supermarkt-Discounter mit LTE

Suchst du beispielsweise nach einem reinen Erreichbarkeits-Tarif, so sind die Angebote rar geworden. Nahezu alle Anbieter berechnen inzwischen bei Prepaid-Tarifen eine Grundgebühr. Kaufland Mobil führt mit Hilfe der Telekom Multibrand nun wieder einen solchen reinen Verbrauchstarif ein. 9 Cent kostet jede Minute und SMS, Datenvolumen ist zusätzlich ab 5 Euro buchbar.

Kaufland Mobil ist eine Kopie von Lidl Connect – fast

Wirklich interessant sein dürften für die meisten Kunden aber jene Tarife, die auch Datenvolumen oder gar eine Flatrate für Gespräche beinhalten. Und die sind, angesichts dessen, dass du das Telekom-Netz samt LTE nutzt, wirklich günstig. Und auffällig: Mit Ausnahme des Smart L entsprechen sie exakt dem Angebot von Lidl Connect. Lidl gehört wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe. Anders als Kaufland Mobil wird Lidl Connect aber im Vodafone-Netz umgesetzt.

Das Datenvolumen, das alle vier Wochen erneuert wird, liegt zwischen 1 GB (4,99 Euro) und 7 GB (19,99 Euro). In den drei größeren Tarifen ist außerdem eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS enthalten. Du bekommst also für 7,99 Euro je vier Wochen einen 3 GB-Tarif samt Flatrate – das steckt den neuen Telekom-Discounter Fraenk fast in die Tasche. Unterm Strich ist Kaufland Mobil auch immer geringfügig günstiger als beispielsweise ja/mobil, Penny oder Norma Connect.

Basic Smart XS Smart S Smart M Smart L Kosten je 4 Wochen 0 Euro 4,99 Euro 7,99 Euro 12,99 Euro 19,99 Euro Startpaket 9,99 Euro mit 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro mit 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro mit 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro mit 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro mit 10 Euro Startguthaben Datenvolumen buchbar ab 5 Euro für 500 MB 1 GB 3 GB 5 GB 7 GB Telefonie 9 ct/Minute 100 Minuten inklusive, danach 9 ct/Minute Flatrate Flatrate Flatrate SMS 9 Cent 9 Cent Flatrate Flatrate Flatrate Netz Telekom GSM/UMTS/LTE Telekom GSM/UMTS/LTE Telekom GSM/UMTS/LTE Telekom GSM/UMTS/LTE 25 Mbit/s Downstream 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s Upstream 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s Abrechnung Prepaid Prepaid Prepaid Prepaid Prepaid

50 Euro Gutschrift für Rufnummer

Aber mehr noch: Wechselst du mit deiner Nummer bis Ende Juli zu Kaufland Mobil, kannst du ein echtes Schnäppchen machen. Dann nämlich bekommst du von Kaufland Mobil eine Gutschrift von 50 Euro. Eine abgehende Rufnummernportierung bei deinem alten Anbieter kostet aber nur noch maximal 6,82 Euro. Du machst also ein Plus von mehr als 43 Euro und könntest so mehr als fünf Monate den Tarif Smart S kostenlos nutzen.

In allen Tarifen ist EU-Roaming übrigens kostenlos enthalten. Für International Roaming hat Kaufland Mobil spezielle Auslandstarife zusammengestellt.