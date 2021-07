Pokémon Unite: Neues Spiel für die Switch – Doch wann kommt die Handy-Version?

Pokémon Unite steht seinem Release näher als je zuvor, zumindest für die Switch. Doch was genau verbirgt sich hinter dem neuen Installment der beliebten Pokémon-Reihe?

Was ist Pokémon Unite?

Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein sogenanntes MOBA. Das steht für Multiplayer Online Battle Arena. Andere bekannte Spiele dieser Art sind beispielsweise League of Legends und Dota 2.

Du trittst in dem neuen Spiel also online nicht nur gegen deine Freunde, sondern auch gegen unbekannte Mitspieler aus der ganzen Welt an. Es gilt hier, dich im Kampf in verschiedenen Arenen zu beweisen. Aktuell ist bekannt, dass es fünf Arenen zur Auswahl geben wird, welche jeweils ein legendäres Pokémon beinhalten. Diese legendären Pokémon spielen im Kampf eine wichtige Rolle.

Zu Beginn von Pokémon Unite hast du außerdem die Möglichkeit, aus über 20 bekannten, spielbaren Pokémon auszuwählen. Darunter findest du unter anderem Favoriten wie Pikachu und Relaxo. Allerdings beschränkt sich das Spiel nicht auf nur 20 Pokémon und du wirst in den Arenen noch einige mehr antreffen. Zu den legendären Pokémon ist noch nicht allzu viel bekannt, allerdings wissen wir schon jetzt, dass du unter anderem Zapdos und Regigigas in den Arenen antreffen wirst.

Pokémon Unite bringt viele Änderungen in das uns bekannte Pokémon-Universum. So ist allein schon das Spielsystem neu und noch nie zuvor in dieser Form dagewesen. In Pokémon Unite kämpfst du gemeinsam mit deinem Partner-Pokémon als Team von fünf Spielern. Ihr sammelt Punkte, indem ihr gegen wilde Pokémon kämpft und diese dann gegen eure Gegner anwendet. Vor jedem Battle werden eure Pokémon auf Level 1 zurückgesetzt, um dann im Laufe des Kampfs Level aufzusteigen und neue Attacken zu lernen. Erreicht dein Pokémon ein hohes Level, dann lernt es seinen Unite-Move.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann kommt das Spiel auf die Switch und das Handy?

Pokémon Unite kommt tatsächlich schon am heutigen 21. Juli für die Nintendo Switch auf den Markt. Das Spiel wird kostenlos sein, aber nicht nur das. Allein für deine Anmeldung bis zum 31. Juli erhältst du einen Pass, welcher dir Zugriff auf das legendäre Pokémon Zeraora verschafft. Warte also nicht zu lange mit deiner Anmeldung, oder dieses einmalige Angebot geht dir durch die Lappen. Zeraora ist nämlich nicht nur ein Gegner im Spiel, sondern tatsächlich auch ein spielbares Pokémon für dein Team.

Pokémon Unite wird außerdem nicht auf die Nintendo Switch beschränkt bleiben. Es ist ein Release für Android- und iOS-Geräte geplant, allerdings ist hier noch kein exaktes Datum für den Livegang bekannt. Manche Quellen weisen allerdings auf einen Start im September hin, also liegt auch dieser Release nicht mehr allzu weit in der Zukunft.