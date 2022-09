PlayStation Plus startet mit genialen Neuheiten durch

Verfügbar sind die drei neuen Games für alle PlayStation Plus Kunden ab Dienstag, 6. September. Und dieses Mal geht es einerseits mit heißen Rennwagen auf die Piste. Andererseits kannst du dein Können in einem Fantasy-Kampfspiel unter Beweis stellen. Ziemlich abgefahren ist aber auch das dritte der neuen PS Plus Games im September: ein von Hand gezeichnetes Abenteuerspiel.

Need for Speed Heat (PS4)

„Need for Speed“, diese Spiele-Serie kennt wohl jeder, der schon einmal in die Gaming-Welt eingetaucht ist. Und PS Plus Kunden können ab Dienstag „Need for Speed Heat“ zu ihrer Spielbibliothek hinzufügen. Tagsüber ist Palm City der Gastgeber des Speedhunter Showdown, einem genehmigten Wettbewerb, bei dem es ums Geldverdienen geht. Schließlich möchtest du deine Hochleistungsautos aufwerten, um überhaupt eine Chance gegen deine Konkurrenten zu haben. Nachts geht dann aber erst so richtig die Post ab. Denn nach Einbruch der Dunkelheit starten die illegalen Autorennen, in denen es um viel mehr als Kohle geht – deinen Ruf in der Szene.

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Soll es lieber ein Kampfspiel sein? Dann kannst du dich auf „Granblue Fantasy: Versus“ freuen. Es bietet diverse Kämpfer mit unterschiedlichen Kampfstilen und einen RPG-Modus mit einer brandneuen, originalen Geschichte. Du kannst einerseits allein zocken, aber auch mit einem Freund spannende Action-RPG-Kämpfe gegen Horden an Gegnern meistern.

Toem (PS5)

Bist du schon Besitzer einer PS5? Dann darfst du „Toem“ nicht verpassen. Zumindest dann nicht, wenn du mal Lust auf ein ganz anderes Gaming-Erlebnis hast. Denn „Toem“ ist ein Abenteuerspiel, das von Hand gezeichnet ist und deswegen so ziemlich alles bietet, aber keine Superlative im Hinblick auf die Grafik. Genau das macht es aber vielleicht so interessant. Ziel ist es, die Geheimnisse des Spiels mit deinem fotografischen Auge zu entdecken. Unterhalte dich mit witzigen Charakteren und hilf ihnen, ihre Probleme zu lösen. Dafür musst du tolle Fotos aufnehmen, während du die entspannende Landschaft durchstreifst.

Neue Spiele im Spiele-Katalog für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium

Wenn du abseits des Basis-Angebots von PlayStation Plus Essential unterwegs bist, also ein Abo für PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium abgeschlossen hast, kannst du dich auch auf Neuzugänge im Spiele-Katalog freuen. Ab dem 20. September stehen die folgenden Games für dich zur Verfügung.

Deathloop (PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS5 & PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5 & PS4)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Spiele kostenlos antesteten

Nutzer von PlayStation Plus Premium haben zudem die Möglichkeit, neue Testversionen von Spielen auszuprobieren. Dazu zählt die „UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection“, die du zwei Stunden ausprobieren kannst. Sogar fünf Stunden steht das Science-Fiction-Abenteuer „Horizon Forbitten West“ zur Verfügung. Und wenn du schon immer mal das Verlangen verspürt hast, einen Bauernhof mit all seinen sich bietenden Möglichkeiten zu erkunden: Drei Stunden lang kannst du den „Farming Simulator“ ausprobieren. Zu den weiteren neuen Testversionen gehören:

Biomutant (2 Stunden)

Crusader Kings III (3 Stunden)

Cyberpunk 2077 (5 Stunden)

Elex II (2 Stunden)

Hot Wheels Unleashed (2 Stunden)

LEGO CITY Undercover (2 Stunden)

MotoGP 22 (2 Stunden)

MX vs ATV Legends (2 Stunden)

OlliOlli World (1 Stunde)

Spellforce III Reforced (2 Stunden)

The Cruel King and the Great Hero (2 Stunden)

Tiny Tina’s Wonderlands (2 Stunden)

WWE 2K22 (2 Stunden)

Letzte Chance auf PlaStation Plus Spiele vom August

Nur noch heute, am 5. September, sind übrigens die PS Plus Spiele von August verfügbar. Wenn du sie heute nicht zu deiner Spielbibliothek hinzufügst, kommt die Chance so schnell nicht wieder. Möglicherweise auch gar nicht mehr. Am besten jetzt noch schnell zuschlagen. Gutscheincodes für PlayStation Plus kannst du unter anderem bei Amazon kaufen.

