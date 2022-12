Du würdest dein Geld gerne behalten? Dann musst du jetzt handeln!

Man mag es kaum glauben: Das Internet, so wie wir es kennen, existiert erst seit etwa 30 Jahren. Weit verbreitet ist es sogar erst seit etwas über 20 Jahren. Und dennoch verbringen heute Frauen und Männer, Jung und Alt, Star Wars- und Star Trek-Fans jeden einzelnen Tag Stunden im weltweiten Datennetz. Verwunderlich ist dies nicht, schließlich bietet das Internet in Kombination mit einem passenden Endgerät schier unbegrenzte Möglichkeiten. Viel mehr Videos, als man im gesamten Leben anschauen kann. Nachrichten und Gegennachrichten, wissenschaftliche Abhandlungen und Facebook-Experten, Spiele sowie unzählige weitere Unterhaltungsmöglichkeiten.

Doch auch Online-Banking und digitale Einkäufe gehören längst zum Alltag. Während weitere Plattformen wie Social-Media-Dienste, Google Maps oder dein Netzwerkanbieter unzählige sensible Daten abspeichern, die wir auf keinen Fall in den Händen Dritter sehen möchten. Kurz gesagt: Das World Wide Web weiß mittlerweile so ziemlich alles über seine Nutzer.

Umso erstaunlicher ist es, dass wir nach wie vor auf die simpelsten Betrugsmaschen hereinfallen und nicht nur persönliche Informationen, sondern auch „bares“ Geld verlieren. Und das, obgleich die erfolgreichste Masche bereits in den Anfangstagen des Internets kursierte: Phishing!

Phishing – allgegenwärtig und dennoch unbemerkt

Zugegeben, „unbemerkt“ ist möglicherweise nicht das richtige Wort. Schließlich weiß im Jahr 2022 glücklicherweise ein Großteil der Internet-Anwender über Phishing Bescheid und achtet auch auf die Anzeichen. Doch „Großteil“ ist neunmal ungleich „alle“. Und dieser „Kaffeesatz“ – bestehend aus Millionen oder gar Milliarden Menschen – reicht aus, um für Hochkonjunktur bei Phishing-Angriffen zu sorgen. Aus dem Bundeslagebild Cybercrime des Bundeskriminalamts geht hervor, dass klassisches Phishing 2021 zu den Haupteintrittsvektoren für Schadsoftware gehörte und „ursächlich für den massenhaften Abgriff sensibler personenbezogener Daten, wie beispielsweise Bankdaten“ ist.

Doch auch Privatpersonen sollen gleichermaßen betroffen gewesen sein. Darauf deutet auch das sogenannte Phishing-Radar der Verbraucherzentrale NRW hin. Hier werden kontinuierlich neue Phishing-Fälle veröffentlicht. Dabei ist die nicht erschöpfende Liste der Unternehmen, deren Namen sich Cyberkriminelle im Jahr 2022 im Rahmen von Phishing-Angriffen zu Eigen gemacht haben, von beachtlichem Ausmaß:

1&1

Advanzia Bank

Amazon

Apple

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Barclays

Bitcoin-Erpressung

Bundesregierung

Commerzbank

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank (DKB)

DHL

Disney+

DPD

FedEx

Hermes

IHK

Ionos

ING

Instagram

Landesbank Berlin (LBB)

Netflix

PayPal

Postbank

SMS (Voicemail)

Sparkasse

Strato

Targobank

Telekom

Volks- und Raiffeisenbanken

WEB.DE

WhatsApp

Zollamt

Phishing ist ein Geschäft

Die steigende Anzahl an Phishing-Angriffen lässt sich überaus simpel erklären. Einerseits steckt mittlerweile eine ganze Industrie dahinter. Betrüger können sich entsprechende Tools und Vorlagen einfach einkaufen und mit wenigen Klicks eigene Phishing-Kampagnen starten. Andererseits – und das ist wohl der entscheidende Punkt – finden Phishing-Mails den Spam-Filtern zum Trotz nach wie vor ihre Opfer. Dabei ist es in den meisten Fällen alles andere als schwer, trügerische Mails zu enttarnen. Zumindest, wenn eine wichtige Voraussetzung erfüllt ist: Man muss über Phishing Bescheid wissen!

Daher sollte der zuvor erwähnte Großteil der eingeweihten Internet-Nutzer nicht auf diesem Wissen sitzen bleiben. Sondern dieses mit der Familie, mit Freunden und gar mit der ganzen Welt teilen! Bereits einige wenige Wörter könnten genügen, um einen Bekannten vor hohen finanziellen Verlusten zu schützen. Ferner profitieren auch wir als Grundgesamtheit davon. Denn im Endeffekt ist Phishing nichts anderes als ein Geschäft. Und als solches beugt es sich dem Markt. Sobald die Absatzzahlen fallen, dürfte auch die Zahl der Phishing-Mails im eigenen Postfach geringer werden. Ein durchaus willkommener Nebeneffekt, nicht?

Solltest du selbst das Phänomen Phishing nur am Rande mitbekommen haben, erfährst du in dem folgenden Ratgeber alles über die Gefahren der digitalen Masche und darüber, wie du dich davor schützen kannst:

