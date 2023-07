Oukitel WP21: Dieses Outdoor-Handy ist perfekt für extreme Umgebungen

Wer gerne Outdoor-Sport treibt oder in einer Werkstatt mit viel Schmutz, Feuchtigkeit oder Sturzgefahr arbeitet, sollte auf ein besonders robustes Smartphone setzen. Das Outdoor-Smartphone Oukitel WP21 bietet eine Menge Komponenten, die für solche Umgebungen optimal sind. Was es kann und wofür es sich eignet, schauen wir uns gemeinsam an.

Oukitel WP21: Das macht das Smartphone besonders

Alle Inhalte zeigt das Oukitel WP21 über ein großes 6,78 Zoll FHD+-Display an, das zudem mit einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz überzeugt. Die sorgt dafür, dass auch schnelle Bewegungen jederzeit flüssig aussehen. Cool: Darüber hinaus ist auf der Rückseite ein kleines Always-on-Display verbaut, auf dem du jederzeit die Uhrzeit, eingehende Anrufe und mehr erkennen kannst.

Während in normalen Smartphones für den Alltag Akkus mit einer Kapazität von 3.000 bis 5.000 mAh verbaut sind, setzt man im Oukitel WP21 auf die zwei- bis dreifache Kapazität. So bist du mit der 9.800-mAh-Batterie für gut 45 Tage Standby-Zeit oder 35 Stunden Musikwiedergabe ausgerüstet. Dank 66W-UltraCharge ist der Akku aber auch im Nu wieder aufgeladen. Und dank Reverse-Charging lässt sich das Handy auch als Powerbank für Kopfhörer, Smartwatch und Co. verwenden.

Doch nicht nur der üppige Akku macht das Oukitel WP21 zu einem echten Rugged-Phone. Dank IP68-Schutzklasse ist es auch für 30-minütiges Untertauchen in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser gerüstet. Auch vor Staub (IP69K) und Stürzen aus 1,5 Metern Höhe (MIL-STD-810) ist das Outdoor-Handy geschützt. Dadurch ist es bestens für schmutzige, nasse und schroffe Umgebungen geeignet.

Kamera, Prozessor und Dual-Lautsprecher

Für die nötige Leistung setzt Oukitel beim WP21 auf einen Mediatek Prozessor (WP21 CPU MT6789), der von satten 12 GB RAM unterstützt wird. An internem Speicherplatz stehen dir darüber hinaus 256 GB zur Verfügung. Für die Musikwiedergabe in lauten Umgebungen oder Telefonate via Lautsprecher hat Oukitel zudem extra laute Dual-Speaker verbaut, die auf bis zu 125 dB kommen.

Fotos in der wilden Natur oder im beruflichen Alltag schießt du mit einem Setup aus 64-MP-Hauptkamera, 2-MP-Makrokamera und 20-MP-Nachtsichtkamera. Insbesondere letztere ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Handys. Denn hiermit knipst du Bilder bei Nacht ohne Blitz und lichtest so selbst bei Dunkelheit wilde Tiere ab, ohne sie zu verschrecken.

Aktuell kannst du bei Amazon einen 100-Euro-Coupon einlösen und den Preis für das robuste Oukitel WP21 von 399 auf 299 Euro drücken.