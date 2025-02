Opel Grandland: Neue Option für alle, die das E-Auto nicht lieben

Im Herbst vergangenen Jahres hatten wir bereits die Möglichkeit, uns in einem ersten Test von den Vorzügen des Opel Grandland Electric zu überzeugen. Das E-Auto punktet unter anderem mit komfortablen Fahreigenschaften, einer leichtgängigen Lenkung und (gegen Aufpreis) mit überaus bequemen Sitzen. Ein Schnäppchen ist das Flaggschiff aus Opels aktueller Flotte aber nicht. Schließlich werden für den E-SUV selbst für das Basismodell mindestens 46.750 Euro fällig. Jetzt bringt der Hersteller aus Rüsselsheim aber eine etwas preiswertere Alternative in Stellung. Und auch die kann zumindest teilweise elektrisch fahren.

Opel Grandland in neuer Variante mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Fortan kannst du den Opel Grandland auch als Plug-in-Hybrid bestellen. Und zwar zu einem Preis ab 40.150 Euro. Wer sich für die besser ausgestattete GS-Variante entscheidet, muss mindestens 44.350 Euro bezahlen. Im Leasing werden direkt über Opel mindestens 479 Euro pro Monat fällig, in der GS-Ausführung mindestens 517 Euro monatlich. In beiden Fällen ist neben einem klassischen Verbrennungsmotor auch ein Elektromotor samt knapp 18 kWh großer Batterie an Bord. Beides ist zum Beispiel für rein elektrische Fahrten in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit nutzbar. Im WLTP-Zyklus sind damit bis zu 87 Kilometer elektrische Reichweite möglich. Hinzu kommen rund 800 Kilometer, wenn der Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt.

Angeboten wird der Opel Grandland Plug-in-Hybrid mit 143 kW (195 PS) Systemleistung und 350 Newtonmeter maximalem Drehmoment. In der Spitze ist mit dem 4,65 Meter langen und 1,67 Meter hohen Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 220 km/h möglich. Wie sich der Wagen im Detail präsentiert, werden wir übrigens schon in wenigen Tagen genauer auf die Probe stellen können. Denn dann steht die erste Testfahrt mit dem Opel Grandland als Plug-in-Hybrid auf Mallorca auf der Agenda. Und natürlich werden wir im Anschluss von unseren Erfahrungen berichten.

Opel Grandland Electric (98 kWh) Datenblatt Jahr 2024 Verfügbarkeit ja Systemleistung in kW 157 kW Systemleistung in PS 213 PS Reichweite nach WLTP 700 km

So lief das Jahr 2024 für Opel in Deutschland

Abschließend noch ein Blick auf aktuelle Daten vom Kraftfahrt-Bundesamt. Das Kalenderjahr 2024 hat Opel in Deutschland nämlich mit einem Plus von 2 Prozent bei den Neuzulassungen abgeschlossen. In Summe konnte der Hersteller hierzulande auf 147.833 neu zugelassene Pkw blicken, was einem Marktanteil von 5,2 Prozent entsprach. Von den Neuzulassungen entfielen unter anderem 7.633 auf vollelektrische Pkw (2 Prozent Marktanteil) sowie 4.280 Plug-in-Hybride (2,2 Prozent Marktanteil).