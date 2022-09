Nur nochheute auf Amazon Prime: Wenig bekanntes Meisterwerk des „Inception“-Machers

Einige Filme des Erfolgsregisseurs Christopher Nolan verfügen mittlerweile über einen Kult-Status, andere sind auf dem besten Weg, diesen zu bekommen. Meisterwerke wie Inception und Interstellar finden sich in der IMDb-Liste beispielsweise unter den Top 30-Titeln aller Zeiten, während The Dark Knight sogar auf dem dritten Platz des Siegertreppchens thront. Doch ein weiterer Nolan-Film steht seinen Geschwistern in nichts nach oder übertrumpft diese sogar, obwohl er trotz Star-Besetzung erstaunlich unbekannt ist. Und das scheint sich auch künftig nicht zu ändern. Zwar nahm Amazon das Meisterwerk Ende Juni 2022 in sein Prime-Video-Abonnement auf, doch nun, nur wenige Monate später, wird der Nolan-Film wieder rausgeworfen. Solltest du dir selbst ein Bild machen wollen, hast daher nur noch heute – am 22. September – die Gelegenheit dazu.

Prestige – Die Meister der Magie

Der Nolan-Thriller „Prestige – Die Meister der Magie“ erzählt die Geschichte zweier Zauberkünstler – Robert Angier und Alfred Borden –, die im London des 19. Jahrhunderts zunächst um einen Namen und später um die Spitze kämpfen. Ihre Kunststücke gehen jedoch weit über ein aus dem Hut gezaubertes Kaninchen hinaus. Mittels eines bisher unbekannten Tricks gelingt es Borden, sich von einem Ende der Bühne zum anderen zu teleportieren. Angier ist neidisch und versucht hinter das Geheimnis des Zaubertricks zu kommen – vergeblich. Es folgen beidseitige Akte der Spionage und Sabotage, die dazu führen, dass Angier auf eine Reise aufbricht. Nach seiner Rückkehr ist nichts mehr, wie es war: Es folgen ein überragender Erfolg, Verrat, Tod und das Geheimnis des größten aller Zauberkunststücke.

Gespielt werden Robert Angier und Alfred Borden von den beiden Schauspieler-Größen Hugh Jackman und Christian Bale. Doch auch die restliche Besetzung ist überaus prominent und reicht von Michael Caine – der beinahe in jedem Nolan-Film einen Part übernimmt –, über Scarlett Johansson bis hin zu Andy Serkis und David Bowie.

Nur noch heute bei Prime Video

Prime Video-Kunden können Prestige – Die Meister der Magie bis einschließlich zum 22. September kostenfrei und in HD-Qualität anschauen. Bei anderen Streaming-Anbietern wie Netflix und Sky sucht man den Film aktuell dagegen vergebens. Interessierten stehen lediglich Leih- respektive Kaufoptionen zur Auswahl.

Solltest du Prestige – Die Meister der Magie bereits kennen, finden sich im Prime Video-Abo gegenwärtig auch weitere Meisterwerke des Erfolgsregisseurs. Dazu gehört auch der erst 2020 erschienenen Science-Fiction-Film Tenet. Doch Achtung: Es kann eine große Herausforderung darstellen, Tenet ohne ein Whiteboard und zahlreiche Farbmarker inhaltlich zu folgen.

