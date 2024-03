Nur für kurze Zeit: Episches Abenteuerspiel geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir wie immer jede Woche zahlreiche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Islets“ komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 4. April um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Islets“

„Islets“ ist ein liebevoll gezeichneter Plattformer, der dich mit auf ein Abenteuer nimmt. Du musst dich in diesem Spiel mächtigen Monstern stellen und Verbindungen mit den Leuten um dich herum aufbauen. Damit du deinen Weg durch diese verwirrende Welt findest, begleitet dich ein hilfsbereiter Guide auf deiner Reise. Doch du solltest vorsichtig sein, denn irgendwie scheint dein Guide nicht ganz das zu sein, was er vorgibt…

Diese Woche kannst du dir Islets komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Das Spiel kostet dich normalerweise 20 Euro und hat von Spielern sehr gute Bewertungen erhalten. Laut Kritikern kannst du mit dem Spiel nichts falsch machen, vor allem dann nicht, wenn du es kostenlos geschenkt bekommst.

Nächste Woche im Epic Games Store

„The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“

„The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ ist ein vollwertiges AAA-Rollenspiel, das dich in eine Welt fern der unseren entführt. Diese Version enthält neben dem Hauptspiel auch alle DLCs, was sie besonders attraktiv macht. Auch Spieler, die The Outer Worlds schon besitzen, aber noch nicht alle DLCs haben, können sie sich hier also kostenlos sichern. Das Angebot beginnt am 4. April und läuft eine Woche lang.

The Outer Worlds ist ein episches Weltraum-RPG.

„Thief“

„Thief“ ist ein brutales 18+ Spiel, das dir der Epic Games Store kommende Woche schenkt. Es handelt sich bei diesem Game um ein Stealth-Ego-Actionspiel. Du schlüpfst in die Rolle von Garrett, einem Meisterdieb, der sich durch eine verräterische Stadt schleichen muss. Der Baron verbreitet Angst und Unterdrückung in deiner Heimat und plötzlich ist es ein Dieb, der die Stadt befreien könnte. Die Revolution ist unabwendbar. Du entscheidest, in welche Richtung sich der Kampf um die Freiheit entwickelt.