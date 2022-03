Notfall-Update: 3 Milliarden Nutzer in Gefahr - Exploit schon im Umlauf

Gefahr in Verzug: Google hat ein außerplanmäßiges Update für den Chrome-Browser veröffentlicht. Es schließt eine neu entdeckte Sicherheitslücke. Und die könnte gefährlicher kaum sein. Zwar trägt sie nicht die Einstufung „kritisch“, Google bescheinigt ihr aber, ein „hohes“ Potenzial zu haben, für Schäden auf ungeschützten Rechnern zu sorgen. Ein Exploit ist bereits im Umlauf. Mit anderen Worten: Das neueste geschlossene Leck wird zur Stunde bereits aktiv für Angriffe auf ungeschützte Rechner ausgenutzt.

Chrome 99 patcht außer der Reihe wegen Sicherheitslücke

Konkret basiert Chrome nach einer Aktualisierung auf Version 99.0.4844.84. Das Update steht bereits für Windows, Mac und Linux zur Verfügung. Der Fehler soll in der Javascript-Engine V8 auftreten, wo unter gewissen Voraussetzungen eine Typverwechselung auftreten kann. Nähere Angaben zur geschlossenen Schwachstelle macht Google noch nicht. Das soll verhindern, dass weitere potenzielle Angreifer auf den Zug aufspringen und Angriffe auf Chrome-Nutzer starten.

Auch für Android steht eine neue Version zur Installation bereit. Die iOS-Variante basiert hingegen weiterhin auf Version 99.0.4844.59. Wenn du den Chrome-Browser also auf einem Desktop-Rechner oder auf einem Android-Smartphone verwendest, solltest du schnellstmöglich die bereitstehenden Updates installieren.

Und auch die Mozilla Foundation hat ein Update veröffentlicht. Die bereits zweite Aktualisierung von Firefox 98 sorgt zwar nicht für die Beseitigung von neu entdeckten Sicherheitslücken, behebt aber vier neu aufgespürte Fehler. Und die können zum Teil wahrlich lästig sein, wie ein Blick in die Release Notes von Firefox 98.0.2 zeigt.

Demnach ist es in vorherigen Vorgängerversionen des Firefox auf Mac-Rechnern in gewissen Szenarien möglich, dass eine Eingabe in der Adressleiste scheitert. Und zwar genau dann, wenn zuvor ein neues Tab geöffnet und der Tastaturbefehl CMD + Enter ausgeführt wurde. Mozilla will zudem einen Fehler behoben haben, dass der Firefox-Browser bei nicht ausreichend bereitstehendem Arbeitsspeicher einfach abstürzt. Ebenfalls störend: Ein Problem im Sitzungsverlauf sorgt dafür, dass unter Umständen einzelne Webseiten nicht laden. Auch dieses Problem soll in Firefox 98.0.2 nicht mehr auftreten.

Wie Browser aktualisieren?

Um sicher und fehlerfrei im Internet surfen zu können, solltest du sowohl Chrome als auch Firefox schnellstmöglich mit den neuesten Updates ausstatten. Wie genau das funktioniert, zeigen wir dir in unserem neuen Ratgeber „Browser aktualisieren: So bekommen Chrome, Firefox, Safari und Co ihr Update“.