Nokia präsentiert innovatives Handy für wahre Musik-Fans – und mehr

Anfang des laufenden Jahrtausends polarisierten Handys mit den verschiedensten Formen, Größen und Funktionen. Seither haben sich Mobiltelefone enorm verbessert, ihre Individualität ist dabei allerdings größtenteils auf der Strecke geblieben. Nokia respektive das hinter der Marke steckende Unternehmen, HMD Global, hat Nostalgiker in den vergangenen Jahren bereits mehrmals in die gute, alte Zeit entführt und Neuauflagen moderner Klassiker in die Läden gebracht. Dazu gehören etwa das Nokia 3310 3G, das Nokia 5310 und das Nokia 6310. Nun präsentierte der Hersteller drei weitere Feature Phones, die sich sehen, beziehungsweise hören lassen – das Nokia 5710 XpressAudio, das 8210 4G und das 2660 Flip.

Nokia 5710 XpressAudio – das Geheimfach

Bei dem 5710 XpressAudio handelt es sich um den neuesten Ableger respektive die Neuinterpretation der XpressMusic-Linie aus dem Hause Nokia. Entsprechend bietet das Handy nicht nur Tasten zur Audiosteuerung, sondern auch hochwertige Lautsprecher – laut den Angaben des Herstellers. Das wahre Highlight des Nokia 5710 XpressAudio ist jedoch ein anderes: Bei dem Mobiltelefon handelt es sich zeitgleich um ein Ladeetui für kabellose In-Ear-Kopfhörer. Wer Musik hören möchte, muss somit nichts weiter tun, als das Handy umzudrehen und die darin gelagerten Kopfhörer herauszuholen. Schon kann der Spaß beginnen – und zwar wörtlich. Denn das Handy ist ab heute für knapp 90 Euro erhältlich.

Nokia 5710 XpressAudio

Technische Daten im Überblick:

Gehäuse: 138,9 x 58,85 x 18,5 Millimeter

Display: 2,8 Zoll (QVGA)

Chip: Mocor 4G RTOS / Unisoc T107

Hauptspeicher: 128 MB

Arbeitsspeicher 48 MB

Kamera: 0,3 MP

Akku: 1.450 mAh

Speichererweiterung: ja (32 GB)

Konnektivität: 4G, Bluetooth 5.0

3,5 Millimeter-Kopfhörerbuchse: ja

Nokia 8210 4G – das „ultimative Modeaccessoire”

Im November 1999 brachte der finnische Hersteller das Nokia 8210 auf den Markt. Seither sind knapp 22 Jahre vergangen und doch ist das Nokia 8210 nun wieder in den Läden – diesmal allerdings als 4G-Variante und mit einem größeren Farbdisplay ausgestattet. Anders als das Nokia 5710 XpressAudio, das auch in der heutigen Zeit Mehrwert bietet, handelt es sich bei dem Nokia 8210 4G um ein reines Nostalgie-Handy. Wer sich die guten alten Zeiten in Erinnerung rufen möchte, findet wohl kaum ein besseres Zweithandy. Technisch entspricht es dabei größtenteils dem musikalischen Familienmitglied. Der Kaufpreis ist mit rund 80 Euro dagegen etwas niedriger angesetzt. Dafür startet der deutsche Verkauf erst im August.

Nokia 8210 4G

Technische Daten im Überblick:

Gehäuse: 131,25 x 56,15 x 13,8 Millimeter

Display: 2,8 Zoll (QVGA)

Chip: Mocor 4G RTOS / Unisoc T107

Hauptspeicher: 128 MB

Arbeitsspeicher 48 MB

Kamera: 0,3 MP

Akku: 1.450 mAh

Speichererweiterung: ja (32 GB)

Konnektivität: 4G, Bluetooth 5.0

3,5 Millimeter-Kopfhörerbuchse: ja

Nokia 2660 Flip – das klassische Flip-Phone

Moderne Klapphandys wie etwa das Samsung Galaxy Z Flip3 5G haben noch einmal bestätigt, was alle bereits wussten: Mobiltelefone lässig mit einer Hand in der Mitte zusammenzuklappen, ist einfach ein cooles Gefühl. So war es Anfang des Jahrhunderts und so ist es immer noch. Bei HMD Global sieht man dies vermutlich ähnlich. Daher haben die Finnen mit dem Nokia 2660 Flip dem 2007 erschienenen Nokia 2660 nun neues Leben eingehaucht. Das Handy bietet eine mechanische Tastatur mit großen Tasten sowie zwei Bildschirme. Ferner soll das Handy laut Herstellerangaben „zehntausende“ Flip-Zyklen überstehen können. Auch das Nokia 2660 Flip ist ab August erhältlich. Kostenpunkt: knapp 80 Euro.

Nokia 2660 Flip

Technische Daten im Überblick: