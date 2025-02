Nie wieder einen Tab verlieren: Chrome für Android erhält wichtige Funktionen

Du kennst das: Beim Surfen in Chrome schließt man nur selten Tabs schließt. Das Resultat sind offene Tabs, von denen manche sogar schon seit Monaten geöffnet sind. Das kann die Navigation in eurem Browser zwar etwas unübersichtlich machen, aber in der Regel gibt es einen Grund, warum diese Tabs offen bleiben, sei es für spätere Referenzen oder als Alternative zu Lesezeichen. Jetzt will Google eine neue Lösung für Chrome auf Android einführen.

Googles Tab-Suche kommt Chrome für Android

Google hat die Tab-Suche zuerst in Chrome für Desktops sowie für iOS und Mac eingeführt. Mit dieser Funktion können Nutzer schnell nach bestimmten Seiten oder Webseiten in ihren aktiven Tabs, Lesezeichen und Favoriten suchen und diese finden – anders als bei der seiteninternen Suchfunktion.

Jetzt weitet Google die Tab-Suche auf Chrome für Android aus, wie 9to5Google berichtet. Die Funktion wird über ein serverseitiges Update ausgerollt, was bedeutet, dass einige Nutzer sie möglicherweise noch nicht erhalten haben.

So funktioniert die Tab-Suche

Wenn du Zugriff auf die Funktion hast, funktioniert sie ähnlich wie die Tab-Suche auf Desktops. Lediglich optisch unterscheidet sie sich in wenigen Punkten. Du findest die Tab-Suche auf dem Hauptbildschirm, wo alle Tabs aufgelistet sind . Unter dem Tab-Zähler und den Tab-Gruppen-Verknüpfungen erscheint fortan ein neues Suchfeld.

Um die Suche zu starten, tippst du einfach auf das Suchfeld, das eine Liste deiner zuletzt geöffneten Tabs anzeigt. Wenn du Schlüsselwörter eingibst, die sich auf den Namen der Webseite oder den Titel der Seite beziehen, werden die Ergebnisse dynamisch eingegrenzt. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, wird der entsprechende Tab ganz oben in der Liste angezeigt.

Außerdem werden die Suchergebnisse kategorisiert und zeigen verwandte Treffer aus deinem Browserverlauf sowie eine Option zur Suche nach dem Schlüsselwort im Web an. Obwohl die Funktion recht einfach ist, ist sie ein nützliches Werkzeug, um unnötige Tabs herauszufiltern.

Einstellungen der Tab-Gruppen-Synchronisierungsfunktion von Chrome.

Interessanterweise hat Chrome für iOS eine ähnliche Funktion schon früher eingeführt, allerdings mit einem gitterbasierten Tab-Layout. Das wirft die Frage auf, warum Google so lange gebraucht hat, um die Tab-Suche auf Android zu bringen.

Tab Groups Sync wird auf weitere Geräte ausgeweitet

Neben der Tab-Suche führt Google auch die Tab-Gruppen-Synchronisierung für Android-Nutzer ein. Diese Funktion hilft Nutzern, ihre gruppierten Tabs auf mobilen und Desktop-Geräten zu synchronisieren.

Tab Groups wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt, aber erst nach und nach ausgerollt. Jetzt ist die Synchronisierung von Tab-Gruppen standardmäßig aktiviert, kann aber in den Chrome-Einstellungen unter „Erweitert“ ein- oder ausgeschaltet werden. Die Funktion wird auf Android, PC, iOS und Mac verfügbar sein.